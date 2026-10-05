“Yo voté por usted”: gobernador de Córdoba al presidente Abelardo de la Espriella

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, aprovechó el acto de inauguración de la ruta Montería – Panamá para hacer varias solicitudes al presidente Abelardo de la Espriella, a quien le expresó algunas problemáticas que hoy enfrenta el departamento y requerirían apoyo del Gobierno Nacional. En medio de la intervención, reconoció abiertamente su respaldo en las pasadas elecciones presidenciales.

“Nos falta un poquito de plata para agua potable, aproximadamente $200.000 millones. Nosotros tenemos $100.000 millones para llevarle agua a Sahagún, a Moñitos y al corredor indígena, para que todos los municipios de Córdoba queden con agua potable los siete días de la semana”, dijo el mandatario departamental.

“Estamos trabajando en el proyecto de erosión marino-costera. Han pasado más de 30 años y nunca se ha hecho una inversión para preservar las costas de Córdoba y sus playas. Gracias a usted y a su gobierno, con el ministro de Ambiente, vamos a solucionar la mayor cantidad de puntos críticos en las costas de Córdoba para que el turismo de sol y playa siga ejerciendo con mucha más fuerza”, aseguró el gobernador Zuleta.

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En medio de sus peticiones, resaltó que “los funcionarios públicos no podemos hacer proselitismo político, pero tenemos derecho al voto como cualquier ciudadano. Y yo voté por esto, presidente, yo voté por usted. Cuente con nosotros para que le vaya bien al país, para que le vaya bien a su gobierno y para que le vaya bien al departamento de Córdoba”.

Sin incluir las millonarias asignaciones para Montería, el presidente Abelardo de la Espriella anunció la aprobación de cerca de $435.869 millones para 12 proyectos en igual número de municipios y para la atención a la emergencia que dejó el frente frío el pasado mes de febrero.