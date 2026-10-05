¿Qué sectores del Atlántico no tendrán luz este martes 6 de octubre?: entérese aquí
Las obras se llevarán a cabo entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde
Personal técnico de Air-e Intervenida ejecutará este martes 6 de octubre trabajos eléctricos en un sector del barrio Vistamar, en Puerto Colombia.
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Las obras se llevarán a cabo en la carrera 2 sur con la calle 5, entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, periodo durante el cual se presentará suspensión del servicio en el sector intervenido.
Sectores afectados en Barranquilla
La empresa también adelantará trabajos de construcción de una línea particular en un sector de la Vía 40, entre las 6:00 de la mañana y las 11:00 de la mañana.
Durante este periodo no tendrán servicio eléctrico Villa Carolina, la calle 84 entre las carreras 75 y 75C, las calles 76 a la 80 entre las carreras 75 y 75C, Las Flores, Vía 40 con calle 11, carrera 10 con calle 5, carrera 10 con calle 7 y carrera 10 con calle 26.
También se verán afectados Monómeros, Agregador y Concretos, Dimar in Red, Parque Industrial Río Norte II, Cootransnorte, Tres Averías y Siape.
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Llamado al ahorro de energía
Air-e Intervenida reiteró su llamado a los usuarios residenciales, comerciales e industriales para hacer un uso racional y eficiente de la energía, en el marco de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.