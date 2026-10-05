Atlántico avanza en proyecto para producir y exportar hidrógeno verde

El proyecto para crear un Hub de Hidrógeno Verde en el Atlántico avanza en su proceso de estructuración con participación del Gobierno nacional, empresas, startups y universidades. Así se dio a conocer durante una mesa de trabajo sobre la estrategia energética regional, liderada por Gabriel Orozco, secretario técnico de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico.

Uno de los avances destacados durante el encuentro es el acompañamiento del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que destinará recursos para una consultoría orientada a la estructuración estratégica y técnica del proyecto. “Ya no es solamente una perspectiva, es una realidad. Tenemos unos recursos que se están destinando desde el Ministerio de Comercio para una asesoría, con el fin de estructurar el proyecto y poder consolidar el hub”, afirmó Orozco.

En la mesa participaron empresas como Monómeros y Royal Port, además de startups y representantes de la academia. Para Jaime Puello, gerente de Confiabilidad Operacional de Monómeros, la articulación entre los distintos actores puede facilitar el desarrollo de las iniciativas relacionadas con el hidrógeno en la región.

“Nos llena de satisfacción que los diferentes actores que estamos desarrollando proyectos podamos integrarnos y articularnos para poder sacar adelante nuestras iniciativas”, señaló.

Apuesta por fertilizantes y exportación

Uno de los objetivos planteados para el Hub es desarrollar una cadena de valor asociada al hidrógeno de bajas emisiones, con énfasis en productos como el amoníaco y los fertilizantes. La ubicación del departamento y su conexión con el Caribe son señaladas como factores que podrían favorecer la producción y eventual exportación de estos productos.

“Somos un hub energético que puede exportar fertilizantes y generar energía cada vez más limpia, tanto para la seguridad alimentaria del país como para mercados internacionales”, sostuvo Orozco. El funcionario agregó que la ubicación del Atlántico “de cara al Caribe hacia otros mercados” representa una oportunidad para avanzar en este propósito.

El ecosistema regional también cuenta con la participación de gremios, la Cámara de Comercio de Barranquilla, universidades y cooperación internacional. De acuerdo con la información entregada durante la jornada, en el departamento han sido identificadas más de 700 empresas con potencial para beneficiarse de la economía de la sostenibilidad, en sectores relacionados con combustibles limpios, fertilizantes e innovación energética.