Barranquilla cerró el Big Band Fest con cuatro días de música, familias y espectáculos gratuitos. Foto: Eduardo Peña.

Durante cuatro días, las grandes orquestas llevaron su música a diferentes escenarios de Barranquilla, en una primera edición del Barranquilla Grande Big Band Fest que reunió a familias, visitantes y amantes de la música en espacios públicos de la ciudad.

El festival transformó el Centro Histórico, la Plaza de San Nicolás y la Cancha de La Magdalena en escenarios para disfrutar de espectáculos de talla internacional, con una programación abierta y gratuita que buscó acercar la música a todos los públicos.

Una programación con grandes artistas

Entre las presentaciones que hicieron parte del festival estuvieron la Kike Purizaga Big Band junto a Cimarrón y la Cali Big Band con Jorge Celedón.

La Plaza de San Nicolás también recibió a la Pacífico Big Band FEM, bajo la dirección de Lizzana Herrera, y a la Casablanca Big Band, dirigida por Rafael Sandoval, junto a la cantante Karen Lizarazo.

La programación permitió al público disfrutar de diferentes sonidos y propuestas musicales en escenarios abiertos, consolidando el festival como una nueva apuesta cultural para la ciudad.

Aymée Nuviola y Yuri Buenaventura, protagonistas del cierre

La clausura se realizó en la Cancha de La Magdalena, donde la música reunió a personas de todas las edades.

La Pachalo’s Big Band, dirigida por Rafael Gavilán, compartió escenario con la artista cubana Aymée Nuviola, quien rindió homenaje a la herencia musical de Celia Cruz en una noche marcada por el son y el ritmo.

El cierre estuvo a cargo de la Yuri Buenaventura Big Band, bajo la dirección de Andrés Gómez, junto al reconocido salsero colombiano Yuri Buenaventura.

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“Barranquilla tiene un corazón musical inmenso”

Para Giovanni Lanzoni, fundador y codirector del Barranquilla Grande Big Band Fest, la respuesta del público demuestra el potencial cultural y musical de la ciudad.

“Ver las plazas y los barrios colmados de familias enteras disfrutando de estas agrupaciones confirma que Barranquilla tiene un corazón musical inmenso; nos llena de orgullo haber acercado la magia de las big bands a cada rincón de esta tierra que nos recibió con los brazos abiertos”, explicó.

Con esta primera edición, el festival cierra dejando una huella en la agenda cultural de Barranquilla y proyectándose como una nueva cita musical para la ciudad, con la intención de continuar llevando grandes orquestas y espectáculos gratuitos a espacios que son de todos los ciudadanos.