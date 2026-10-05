Efraín Cepeda Tarud, nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla

Efraín Cepeda Tarud asumió como nuevo presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, con el compromiso de liderar una nueva etapa enfocada en el fortalecimiento del sector empresarial y el desarrollo económico de la región Caribe.

Tras su nombramiento, Cepeda Tarud agradeció a la Junta Directiva por la confianza y aseguró que asume el cargo con “gratitud y un enorme sentido de responsabilidad”.

“Recibo con gratitud y un enorme sentido de responsabilidad mi nombramiento como Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Agradezco a la Junta Directiva por la confianza depositada en mí para liderar esta nueva etapa”, afirmó.

Más cercanía con los empresarios

Uno de los principales objetivos será fortalecer el acompañamiento a los empresarios, simplificar trámites y promover herramientas que permitan mejorar la productividad y competitividad de las empresas.

“Nos concentraremos en acercarnos cada vez más a nuestros empresarios, simplificar trámites y acompañarlos para ser más productivos, innovadores, competitivos y conquistar mercados internacionales, aprovechando herramientas como la inteligencia artificial”, señaló Cepeda.

Impulso a las grandes apuestas del Caribe

El nuevo presidente ejecutivo también destacó la necesidad de fortalecer la integración regional y avanzar en proyectos estratégicos para la competitividad del Caribe.

Entre las prioridades mencionó el desarrollo del Caribe como HUB energético, la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena y el fortalecimiento de la capacidad logística de la región.

“Debemos fortalecer la integración del Caribe y liderar las grandes apuestas de la región: temas trascendentales como el Caribe como HUB energético, recuperar la navegabilidad del río Magdalena y fortalecer nuestra competitividad y capacidad logística”, expresó.

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Atracción de inversión y nuevos mercados

El tercer eje de su gestión estará enfocado en aprovechar el momento económico que atraviesan Colombia y el Caribe, especialmente para fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos y atraer nuevas inversiones.

“Debemos aprovechar este nuevo momento que viven Colombia y nuestra región: fortalecer nuestra relación comercial con Estados Unidos, atraer más inversión y poner las capacidades técnicas de la Cámara al servicio de las grandes decisiones que necesita el territorio”, sostuvo.

Cepeda Tarud invitó a empresarios, autoridades, academia y demás actores de la región a trabajar de manera articulada para convertir estas oportunidades en resultados concretos.

“Invito a empresarios, autoridades, academia y todos los actores del territorio a construir juntos esta nueva etapa y convertir estas oportunidades en más empresas, más empleo y mayor bienestar para los ciudadanos”, concluyó.