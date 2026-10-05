“Esta semana o a más tardar la otra el país conocerá la ley de sometimiento”: ministro Iván Cancino

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, se reunió con la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y representantes de empresas como Claro, WOM y otros operadores móviles. Foto: MinJusticia.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, dijo que entre esta semana y la otra el Gobierno Nacional dará a conocer la ley de sometimiento. Manifestó que no habrá “ningún carácter político en las negociaciones”.

“Toda discusión para quien se quiera someter será jurídica y esta semana o a más tardar la otra el país conocerá la ley de sometimiento del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella”, dijo el alto funcionario en un video en el marco del Conversatorio Nacional Justicia y Paz, en Barranquilla.

El alto funcionario fue enfático al indicar que el Gobierno Nacional dará las herramientas para un sometimiento, mas no para negociaciones con grupos al margen de la ley.

Persecución a quien no quiera someterse

Asimismo, advirtió que los que quieran seguir delinquiendo y no someterse, seguirán perseguidos “con la contundencia que permite la Constitución y la ley”.

En septiembre, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló detalles de algunos puntos importantes de la ley de sometimiento. Entre ellos, está que deberán realizar aportes concretos en materia de verdad, justicia, reparación, desmovilización, desarme, cultivos ilícitos y entrega de información sobre personas desaparecidas y secuestradas.