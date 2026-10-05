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05 oct 2026 Actualizado 20:47

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Barranquilla

“Es una expoliación de lo humano”: Yuri Buenaventura sobre el impacto de la inteligencia artificial

 El cantante y compositor colombiano cuestionó el avance de la inteligencia artificial en la industria musical y defendió el valor de las emociones humanas, la identidad cultural y la tradición afrocaribeña en la creación artística.

Foto: Barranquilla Big Band Fest.

Foto: Barranquilla Big Band Fest.

Foto: Barranquilla Big Band Fest.

M. Tapias

v. utria

Barranquilla
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Durante su participación en el Barranquilla Grande Big Band Fest, el cantante y compositor Yuri Buenaventura aseguró que la inteligencia artificial ya tiene una presencia significativa en la producción musical mundial y cuestionó que las obras creadas por estas herramientas puedan reemplazar la sensibilidad de los músicos.

La inteligencia artificial en este momento está produciendo el 50% del catálogo de la música del mundo y ellos son robots que se alimentaron de lo humano. Y la mitad de los derechos de autor en el mundo están yendo a los robots que tienen un dueño. Es una expoliación de lo humano”, explicó.

La emoción humana frente a la tecnología

Buenaventura explicó que, aunque la tecnología puede reproducir sonidos y frecuencias, existe una diferencia fundamental entre una producción artificial y una interpretación realizada por un músico.

La diferencia es lo que viaja dentro de la frecuencia. Mis emociones humanas. Y eso es lo que te alimenta”.

Para el artista, la música no puede reducirse a una combinación de sonidos técnicamente correctos, pues su verdadero valor está en las experiencias y emociones que transmite quien la interpreta.

La música tiene que tener la emoción humana”, sostuvo.

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Un llamado a las nuevas generaciones

El cantante también hizo un llamado a los jóvenes músicos para que conozcan las raíces de los géneros que interpretan y fortalezcan su formación.

Estudiar el bolero. Estudiar el son cubano. Estudiar la rumba cubana. Estudiar los folclores importantes de esos países. La plena, la bomba, estudiar eso. Y con eso haga su salsa. No la haga con malos ingredientes”.

Lea también: Barranquilla cerró el Big Band Fest con cuatro días de música, familias y espectáculos gratuitos

“Es una cosa de vida o muerte”

El artista fue contundente al referirse al momento que atraviesa la creación musical y aseguró que defender la expresión humana debe ser una prioridad.

Para mí esto es una cosa de vida o muerte. Es de vida o muerte de la condición humana”.

Buenaventura destacó además la importancia de espacios como el Barranquilla Grande Big Band Fest para mantener viva la música interpretada por músicos y preservar las raíces culturales.

La música es una herramienta de emancipación, de crecimiento, de expansión del pensamiento, de expansión del ser como la literatura”, concluyó.

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