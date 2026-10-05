“Es una expoliación de lo humano”: Yuri Buenaventura sobre el impacto de la inteligencia artificial

Durante su participación en el Barranquilla Grande Big Band Fest, el cantante y compositor Yuri Buenaventura aseguró que la inteligencia artificial ya tiene una presencia significativa en la producción musical mundial y cuestionó que las obras creadas por estas herramientas puedan reemplazar la sensibilidad de los músicos.

“La inteligencia artificial en este momento está produciendo el 50% del catálogo de la música del mundo y ellos son robots que se alimentaron de lo humano. Y la mitad de los derechos de autor en el mundo están yendo a los robots que tienen un dueño. Es una expoliación de lo humano”, explicó.

La emoción humana frente a la tecnología

Buenaventura explicó que, aunque la tecnología puede reproducir sonidos y frecuencias, existe una diferencia fundamental entre una producción artificial y una interpretación realizada por un músico.

“La diferencia es lo que viaja dentro de la frecuencia. Mis emociones humanas. Y eso es lo que te alimenta”.

Para el artista, la música no puede reducirse a una combinación de sonidos técnicamente correctos, pues su verdadero valor está en las experiencias y emociones que transmite quien la interpreta.

“La música tiene que tener la emoción humana”, sostuvo.

Un llamado a las nuevas generaciones

El cantante también hizo un llamado a los jóvenes músicos para que conozcan las raíces de los géneros que interpretan y fortalezcan su formación.

“Estudiar el bolero. Estudiar el son cubano. Estudiar la rumba cubana. Estudiar los folclores importantes de esos países. La plena, la bomba, estudiar eso. Y con eso haga su salsa. No la haga con malos ingredientes”.

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“Es una cosa de vida o muerte”

El artista fue contundente al referirse al momento que atraviesa la creación musical y aseguró que defender la expresión humana debe ser una prioridad.

“Para mí esto es una cosa de vida o muerte. Es de vida o muerte de la condición humana”.

Buenaventura destacó además la importancia de espacios como el Barranquilla Grande Big Band Fest para mantener viva la música interpretada por músicos y preservar las raíces culturales.

“La música es una herramienta de emancipación, de crecimiento, de expansión del pensamiento, de expansión del ser como la literatura”, concluyó.