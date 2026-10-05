“Es una expoliación de lo humano”: Yuri Buenaventura sobre el impacto de la inteligencia artificial
El cantante y compositor colombiano cuestionó el avance de la inteligencia artificial en la industria musical y defendió el valor de las emociones humanas, la identidad cultural y la tradición afrocaribeña en la creación artística.
Durante su participación en el Barranquilla Grande Big Band Fest, el cantante y compositor Yuri Buenaventura aseguró que la inteligencia artificial ya tiene una presencia significativa en la producción musical mundial y cuestionó que las obras creadas por estas herramientas puedan reemplazar la sensibilidad de los músicos.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
“La inteligencia artificial en este momento está produciendo el 50% del catálogo de la música del mundo y ellos son robots que se alimentaron de lo humano. Y la mitad de los derechos de autor en el mundo están yendo a los robots que tienen un dueño. Es una expoliación de lo humano”, explicó.
La emoción humana frente a la tecnología
Buenaventura explicó que, aunque la tecnología puede reproducir sonidos y frecuencias, existe una diferencia fundamental entre una producción artificial y una interpretación realizada por un músico.
“La diferencia es lo que viaja dentro de la frecuencia. Mis emociones humanas. Y eso es lo que te alimenta”.
Para el artista, la música no puede reducirse a una combinación de sonidos técnicamente correctos, pues su verdadero valor está en las experiencias y emociones que transmite quien la interpreta.
“La música tiene que tener la emoción humana”, sostuvo.
Más información
Un llamado a las nuevas generaciones
El cantante también hizo un llamado a los jóvenes músicos para que conozcan las raíces de los géneros que interpretan y fortalezcan su formación.
“Estudiar el bolero. Estudiar el son cubano. Estudiar la rumba cubana. Estudiar los folclores importantes de esos países. La plena, la bomba, estudiar eso. Y con eso haga su salsa. No la haga con malos ingredientes”.
Lea también: Barranquilla cerró el Big Band Fest con cuatro días de música, familias y espectáculos gratuitos
“Es una cosa de vida o muerte”
El artista fue contundente al referirse al momento que atraviesa la creación musical y aseguró que defender la expresión humana debe ser una prioridad.
“Para mí esto es una cosa de vida o muerte. Es de vida o muerte de la condición humana”.
Buenaventura destacó además la importancia de espacios como el Barranquilla Grande Big Band Fest para mantener viva la música interpretada por músicos y preservar las raíces culturales.
“La música es una herramienta de emancipación, de crecimiento, de expansión del pensamiento, de expansión del ser como la literatura”, concluyó.