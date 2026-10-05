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05 oct 2026 Actualizado 23:46

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Barranquilla

La general Sandra Liliana Rodríguez asume la comandancia de la Policía Metropolitana de Barranquilla

El alcalde Alejandro Char indicó que tendrá el respaldo de la administración local.

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La general Sandra Liliana Rodríguez asumió este lunes, 5 de octubre como nueva comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Se trata de la primera mujer en ejercer este cargo en la ciudad.

“Aquí vamos a trabajar en equipo y con toda la contundencia. Desde la Alcaldía ponemos las herramientas: nuevas estaciones y CAI, motos, radios, cámaras, tecnología y todos los recursos necesarios. De nuestra Policía esperamos operativos, presencia en las calles, capturas y resultados”, indicó el alcalde Alejandro Char

¿Quién es la nueva comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla?

Sandra Liliana Rodríguez, nueva comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla mantiene una carrera en la Policía Nacional por más de 30 años y ha tenido diferentes responsabilidades al interior de la institución.

Lea también: “Esta semana o a más tardar la otra el país conocerá la ley de sometimiento”: ministro Iván Cancino

Antes de llegar a Barranquilla, Rodríguez se desempeñaba como comandante de la Policía del Vale.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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