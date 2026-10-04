Prendieron fuego a cuernos de un toro en corralejas de Sabanalarga: Gobernación pide investigación

El pasado viernes, 2 de octubre al inicio de las corralejas de Sabanalarga, Atlántico en el marco de las fiestas patronales del municipio, un grupo de personas le prendieron fuego a los cuernos de un toro. El Gobernador Eduardo Verano pidió investigación contra los responsables.

“Rechazamos y condenamos con absoluta contundencia el acto de maltrato contra un toro ocurrido en Sabanalarga. Las imágenes que hemos conocido son indignantes y representan un comportamiento que no podemos permitir ni normalizar”, indicó Verano.

El hecho fue denunciado a través de redes sociales en donde se muestra como uno de los toros, con fuego en sus cuernos, es rodeado por diferentes dentro del escenario.

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Gobernación revisará cumplimiento de requisitos

Asimismo, indicó el mandatario departamental que desde la Gobernación se revisará el cumplimiento de los requisitos y las denuncias contra los responsables.

“La vida y el bienestar de los animales se respetan y son una prioridad para nosotros en el departamento. Nuestro llamado es claro: estos hechos no pueden repetirse y deben establecerse las responsabilidades correspondientes”, sostuvo.