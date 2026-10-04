Un muerto y dos heridos deja accidente de moto en el barrio Bellarena, en Barranquilla

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

Una persona muerta y dos heridas deja un accidente de una moto que, según testigos, tuvo una aparatosa caída en la madrugada de este domingo, 4 de octubre en el barrio Bellarena, al suroriente de la ciudad.

Según testigos, el conductor perdió el control del vehículo provocando la caída de las tres personas en la calle 41B con carrera 1G.

La persona que perdió la vida fue identificada como Carlos Pérez, quien residía en Las Moras, mientras que las otras dos personas aún no han sido identificadas por las autoridades.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este accidente.