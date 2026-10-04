Restaurantes Pizzardi y El Chato se suman a combatir desnutrición infantil en Bogotá y Cundinamarca

Crean pizzas exclusivas y destinarán el 100 % de las utilidades de su venta al programa Misión Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá.

Este fin de semana, Pizzardi, fundada por Andrea Bornacelli y Alejandro Sardi, y El Chato, del chef Álvaro Clavijo, se unieron para apoyar el programa Misión Nutrición del Banco de Alimentos de Bogotá, una iniciativa que busca contribuir a la seguridad alimentaria de niños y familias en difíciles condiciones.

“Esta alianza demuestra que la cocina puede ir más allá de la experiencia en la mesa y convertirse en una herramienta de transformación social. Queremos que cada pizza que compartamos represente también una oportunidad para contribuir a la alimentación y al bienestar de los niños que más lo necesitan”, dijo Andrea Bornacelli, fundadora de Pizzardi.

Como parte de esta alianza, los equipos de cocina de ambos restaurantes crearon dos pizzas de edición especial. El 100 % de las utilidades generadas por su venta será destinado al fortalecimiento de Misión Nutrición Bogotá.

Las preparaciones estarán disponibles en las dos sedes de Pizzardi, para que los comensales puedan sumarse a esta iniciativa a través de una experiencia gastronómica con impacto social.

Por su parte, Carolina Deik Acosta-Madiedo, primera dama de Bogotá y líder de Misión Nutrición Bogotá, aseguró que “es un orgullo contar con esta alianza solidaria de dos grandes genios de la gastronomía colombiana, que se unen con un propósito común: ayudar a las familias de la Misión a las familias más vulnerables que van a recibir paquetes de alimentos gracias a la generosidad de los comensales. Por eso, los invitamos a visitar los restaurantes de Pizzardi y pedir la pizza de Misión Nutrición para llevar alimento a quien más lo necesita”.