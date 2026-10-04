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04 oct 2026 Actualizado 02:49

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¿Qué actividades puede realizar esta semana de receso en el Jardín Botánico de Bogotá?: fechas y más

El Jardín Botánico José Celestino Mutis presentó su programación oficial para esta semana de pausa en las actividades escolares de los estudiantes de Bogotá

Jardín Botánico de Bogotá. Foto Getty Images y Jardín Botánico de Bogotá

Jardín Botánico de Bogotá. Foto Getty Images y Jardín Botánico de Bogotá

Jardín Botánico de Bogotá. Foto Getty Images y Jardín Botánico de Bogotá

Julián Restrepo

Bogotá
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En esta oportunidad, el Jardín Botánico de Bogotá dispone de jornadas académicas por medio de espacios enfocados en la sensibilización, empatía, recreación y lúdica biodiversa.

En el marco del receso escolar se llevarán a cabo actividades para toda la familia, como:

  • Exposiciones.
  • Recorridos.
  • Actividades interactivas de ilustración
  • Talleres de origami.
  • Feria de interculturalidad.
  • Entre otros espacios.

Por medio de esta programación se buscan entornos de apropiación con el conocimiento botánico con la finalidad de enseñar la conservación de la flora a través de la educación no formal.

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¿Cuál es la programación del Jardín Botánico de Bogotá para esta semana de receso?

Desde el 4 de octubre hasta el 10 de octubre se contará con la siguiente programación de actividades:

Domingo 4 de octubre

Mercados Campesinos Agroecológicos Edición N° 54

  • Lugar: Plazoleta entrada principal
  • Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

VII Exposición de Plantas Carnívoras ¡Déjate atrapar!

  • Lugar: Jardín Botánico de Bogotá
  • Hora: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividad: Pistas y saberes agroecológicos

  • Lugar: Plazoleta entrada principal
  • Hora: 10:00 a. m.

Lunes 5 de octubre

Vacaciones Científicas: Médicos del bosque

  • Inscripción previa
  • Lugar: Jardín Botánico de Bogotá
  • Hora: 8:00 a. m.

Martes 6 de octubre

Vacaciones científicas: Cazadores de líquenes y hongos

  • Inscripción previa
  • Lugar: Jardín Botánico de Bogotá
  • Hora: 8:00 a. m.

Recorrido: La importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 2:00 p. m.

Práctica de origami silvestre: La estrella de mar

  • Lugar: Aula ambiental
  • Hora: 3:00 p. m.

Recorrido temático: Los bosques y el fenómeno de El Niño 2026

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 3:00 p. m.

Miércoles 7 de octubre

Vacaciones científicas: Carrera de polinizadores

  • Inscripción previa
  • Lugar: Jardín Botánico de Bogotá
  • Hora: 8:00 a. m.

Actividad de origami: La flor: un vistazo a su importancia

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 2:00 p. m.

Jueves 8 de octubre

Vacaciones científicas: Construyendo el Tropicario

  • Inscripción previa
  • Lugar: Jardín Botánico de Bogotá
  • Hora: 8:00 a. m.

Actividad de origami: La flor: un vistazo a su importancia

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 2:00 p. m.

Actividad de ilustración: Dibujar sobre las láminas de Mutis

  • Lugar: Biblioteca Enrique Pérez Arbeláez
  • Hora: 3:00 p. m.

Viernes 9 de octubre

Vacaciones científicas: Ornitólogos del Jardín

  • Inscripción previa
  • Lugar: Jardín Botánico de Bogotá
  • Hora: 8:00 a. m.

Feria interculturalidad: un mismo territorio, diversas formas de habitar “Dialogar, reconocer y cuidar desde la diversidad”

  • Fecha: del 9 al 11 de octubre
  • Lugar: Jardín Botánico de Bogotá
  • Hora: 1:00 p. m.

Recorrido: Los árboles y el agua, un dúo dinámico

  • Lugar: Tropicario
  • Hora: 11:00 a. m.

La magia de los colores de la naturaleza

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 2:00 p. m.

Actividad de dibujo: ¡Zas, resbala y pega!

  • Lugar: Aula multifuncional
  • Hora: 2:30 p. m.

Sábado 10 de octubre

October Big Day

  • Lugar: Cerro San Francisco Vicachá
  • Hora: 7:00 a. m.

Experiencia de exploración: Juguemos en el bosque mientras el bosque está

  • Lugar: Mapa principal
  • Hora: 11:00 a. m.

Espacio de juego e interpretación: El oráculo de los árboles: ¿Qué mensajes nos dan los bosques?

  • Lugar: Mapa principal - Domo herbal
  • Hora: 3:00 p. m.

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Precios para acceder al Jardín Botánico José Celestino Mutis

A continuación estos son los precios oficiales al público establecidos desde el 31 de julio:

  • Nacionales: $16.000 (Incluye Tropicario)
  • Extranjeros: $ 38.000 (Incluye Tropicario)
  • Mayores de 60 años nacionales Tropicario: $ 13.000
  • Mayores de 60 años extranjeros Tropicario: $ 27.000
  • Estudiantes de colegios y universidades públicas: $ 7.000
  • Estudiantes de colegios y universidades privadas: $ 13.000
  • Combo Amigos Celestino (cuatro visitantes nacionales): $52.000
  • Combo Familia Botánica (seis visitantes nacionales): $78.000

A los niños menores de cinco años no se les cobra la entrada, incluyendo al Tropicario.

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