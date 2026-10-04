¿Qué actividades puede realizar esta semana de receso en el Jardín Botánico de Bogotá?: fechas y más

Jardín Botánico de Bogotá. Foto Getty Images y Jardín Botánico de Bogotá

En esta oportunidad, el Jardín Botánico de Bogotá dispone de jornadas académicas por medio de espacios enfocados en la sensibilización, empatía, recreación y lúdica biodiversa.

En el marco del receso escolar se llevarán a cabo actividades para toda la familia, como:

Exposiciones.

Recorridos.

Actividades interactivas de ilustración

Talleres de origami.

Feria de interculturalidad.

Entre otros espacios.

Por medio de esta programación se buscan entornos de apropiación con el conocimiento botánico con la finalidad de enseñar la conservación de la flora a través de la educación no formal.

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¿Cuál es la programación del Jardín Botánico de Bogotá para esta semana de receso?

Desde el 4 de octubre hasta el 10 de octubre se contará con la siguiente programación de actividades:

Domingo 4 de octubre

Mercados Campesinos Agroecológicos Edición N° 54

Lugar: Plazoleta entrada principal

Plazoleta entrada principal Hora: 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

VII Exposición de Plantas Carnívoras ¡Déjate atrapar!

Lugar: Jardín Botánico de Bogotá

Jardín Botánico de Bogotá Hora: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Actividad: Pistas y saberes agroecológicos

Lugar : Plazoleta entrada principal

: Plazoleta entrada principal Hora: 10:00 a. m.

Lunes 5 de octubre

Vacaciones Científicas: Médicos del bosque

Inscripción previa

Lugar : Jardín Botánico de Bogotá

: Jardín Botánico de Bogotá Hora: 8:00 a. m.

Martes 6 de octubre

Vacaciones científicas: Cazadores de líquenes y hongos

Inscripción previa

Lugar : Jardín Botánico de Bogotá

: Jardín Botánico de Bogotá Hora: 8:00 a. m.

Recorrido: La importancia de los bosques en la mitigación del cambio climático

Lugar : Mapa principal

: Mapa principal Hora: 2:00 p. m.

Práctica de origami silvestre: La estrella de mar

Lugar : Aula ambiental

: Aula ambiental Hora: 3:00 p. m.

Recorrido temático: Los bosques y el fenómeno de El Niño 2026

Lugar: Mapa principal

Mapa principal Hora: 3:00 p. m.

Miércoles 7 de octubre

Vacaciones científicas: Carrera de polinizadores

Inscripción previa

Lugar : Jardín Botánico de Bogotá

: Jardín Botánico de Bogotá Hora: 8:00 a. m.

Actividad de origami: La flor: un vistazo a su importancia

Lugar: Mapa principal

Mapa principal Hora: 2:00 p. m.

Jueves 8 de octubre

Vacaciones científicas: Construyendo el Tropicario

Inscripción previa

Lugar : Jardín Botánico de Bogotá

: Jardín Botánico de Bogotá Hora: 8:00 a. m.

Actividad de origami: La flor: un vistazo a su importancia

Lugar : Mapa principal

: Mapa principal Hora: 2:00 p. m.

Actividad de ilustración: Dibujar sobre las láminas de Mutis

Lugar: Biblioteca Enrique Pérez Arbeláez

Biblioteca Enrique Pérez Arbeláez Hora: 3:00 p. m.

Viernes 9 de octubre

Vacaciones científicas: Ornitólogos del Jardín

Inscripción previa

Lugar : Jardín Botánico de Bogotá

: Jardín Botánico de Bogotá Hora: 8:00 a. m.

Feria interculturalidad: un mismo territorio, diversas formas de habitar “Dialogar, reconocer y cuidar desde la diversidad”

Fecha : del 9 al 11 de octubre

: del 9 al 11 de octubre Lugar : Jardín Botánico de Bogotá

: Jardín Botánico de Bogotá Hora: 1:00 p. m.

Recorrido: Los árboles y el agua, un dúo dinámico

Lugar : Tropicario

: Tropicario Hora: 11:00 a. m.

La magia de los colores de la naturaleza

Lugar : Mapa principal

: Mapa principal Hora: 2:00 p. m.

Actividad de dibujo: ¡Zas, resbala y pega!

Lugar : Aula multifuncional

: Aula multifuncional Hora: 2:30 p. m.

Sábado 10 de octubre

October Big Day

Lugar : Cerro San Francisco Vicachá

: Cerro San Francisco Vicachá Hora: 7:00 a. m.

Experiencia de exploración: Juguemos en el bosque mientras el bosque está

Lugar : Mapa principal

: Mapa principal Hora: 11:00 a. m.

Espacio de juego e interpretación: El oráculo de los árboles: ¿Qué mensajes nos dan los bosques?

Lugar : Mapa principal - Domo herbal

: Mapa principal - Domo herbal Hora: 3:00 p. m.

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Precios para acceder al Jardín Botánico José Celestino Mutis

A continuación estos son los precios oficiales al público establecidos desde el 31 de julio:

Nacionales: $16.000 (Incluye Tropicario)

Extranjeros: $ 38.000 (Incluye Tropicario)

Mayores de 60 años nacionales Tropicario: $ 13.000

Mayores de 60 años extranjeros Tropicario: $ 27.000

Estudiantes de colegios y universidades públicas: $ 7.000

Estudiantes de colegios y universidades privadas: $ 13.000

Combo Amigos Celestino (cuatro visitantes nacionales) : $52.000

: $52.000 Combo Familia Botánica (seis visitantes nacionales): $78.000

A los niños menores de cinco años no se les cobra la entrada, incluyendo al Tropicario.

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