Rescatan boas y serpientes sabaneras en operativos en Soacha

Profesionales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca liberaron en la región de Tequendama dos boas constrictor encontradas por particulares en los barrios Florida Baja y Ciudad Verde, respectivamente del municipio de Soacha.

En el primer caso, ciudadanos encontraron en la vía Mondoñedo una constrictor de dos metros y medio en buenas condiciones y aunque inicialmente la llevaron a su residencia, decidieron contactar al equipo de fauna de la CAR para hacer entrega del animal en forma voluntaria.

Con respecto a la segunda boa, de característica juvenil, fue hallada en el motor de un carro particular de un ciudadano que viajó al municipio de Apulo.

“Este ciudadano en el momento que observó la especie en su vehículo llamó de inmediato a nuestros profesionales y acudimos para sustraerla”, dijo la directora técnica operativa de la Regional de Soacha, Daniela Bello Dávila.

Las dos boas fueron trasladadas a la regional donde se realizó una valoración clínica encontrando optimas respuestas de defensa y huida, buenas condiciones en la piel y movilidad muscular.

De otra parte, la regional ha rescatado y liberado cinco serpientes sabaneras en distintos puntos de los municipios de Sibaté y Soacha.

“La sabanera es una especie endémica de las zonas frías de la sabana de Bogotá. Todas estas especies también se les ha practicado la valoración correspondiente para poder ser retornadas en sus respectivos ecosistemas”, puntualizó Bello Dávila.