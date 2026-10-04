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04 oct 2026 Actualizado 11:47

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Grave accidente entre un motociclista y un peatón que se quería colar en TransMilenio

Las dos personas que se ven en el clip resultaron lesionadas.

Accidente vial el pasado 17 de julio en el carril exclusivo de TransMilenio.

Accidente vial el pasado 17 de julio en el carril exclusivo de TransMilenio.

Accidente vial el pasado 17 de julio en el carril exclusivo de TransMilenio.
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En las redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve como un peatón que quiere ingresar de manera irregular a TransMilenio, es arrollado por un motociclista que también invade el carril exclusiva del sistema por la troncal de la NQS.

El motociclista quedó tendido sobre el carril exclusivo de TransMilenio mientras que el hombre que quería colarse, junto con otros tres más, se levantó después del golpe y siguió con su carrera hacia la estación del sistema.

Colados en TransMilenio

De acuerdo con datos oficiales, durante el primer trimestre de 2026, el 17% de usuarios del sistema son colados. Así las cosas, colarse en TransMilenio en 2026 conellva a una multa tipo 2 de $233.454 pesos es decir 4 SMLDV.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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