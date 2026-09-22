Primera línea del metro de Bogotá tendrá vigilancia y control fiscal de la Contraloría General

Bogotá

El Contralor General de la República Jorge Laverde Vargas, estableció una nueva medida de seguimiento con el propósito de fortalecer la vigilancia de los recursos públicos destinados para las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB).

La decisión del funcionario fue asumida teniendo en cuenta la relevancia nacional del proyecto y también el volumen de los recursos públicos comprometidos. En el cual el 67,81% de la financiación proviene de la nación, mientras que el distrito aporta con el 32,19% restante.

Retrasos en componentes críticos de la Primera Línea del Metro

La Contraloría General de la Nación realizó un análisis técnico sobre la ejecución de estos recursos, lo que permitió identificar retrasos relevantes para la puesta en marcha del sistema de la Primera Línea del Metro.

A fecha corte del 31 de agosto de 2026, el proyecto alcanzó el 82,33% de ejecución frente al 86,79% que se tenía programado, lo que representa un atraso del 4,46% no solo en el avance sino que también ha generado demoras en:

Estaciones y accesos : atraso del 19,24 %.

: atraso del 19,24 %. Sistemas y equipos : atraso del 18,58 %.

: atraso del 18,58 %. Malla vial y espacio público: atraso del 52,34 %.

La entidad advirtió que el retraso afecta las fechas previstas para el inicio de las pruebas operacionales del sistema, y del mismo modo, el funcionamiento comercial.

Teniendo en cuenta la medida tomada por el contralor general Jorge Laverde Vargas sobre la vigilancia oportuna en los recursos del proyecto, fue asignado Francisco José Chaux, Vicecontrolador. Asimismo, ordenó la creación de un grupo interno transitorio especializado para recopilar, analizar la información, coordinar las actuaciones institucionales y apoyar las decisiones del control fiscal relacionadas con el proyecto.

Además, la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) establecerá soporte técnico para realizar el monitoreo permanente en la ejecución de la obra.

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