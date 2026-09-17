Metro de Bogotá será la puerta de China para ampliar su inversión en Colombia

El gigante asiático busca seguir participando en los grandes proyectos de infraestructura de Colombia con la incorporación de tecnologías sostenibles e inteligencia artificial. (Foto: Caracol Radio / Empresa Metro de Bogotá)

Durante el recorrido por la Línea 1 del que será el sistema de transporte más tecnológico del país, el embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, aseguró que las obras avanzan conforme al cronograma establecido y, a partir del 15 de marzo del próximo año, los bogotanos cumplirán el sueño de utilizar el Metro para desplazarse por la capital tras más de 80 años de espera.

El embajador destacó que la incorporación de nuevas tecnologías sostenibles y la inteligencia artificial, serán claves para la optimización de la operación.

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Cooperación lejos de ideologías

El diplomático aprovechó el encuentro para destacar la relación bilateral y calificó la Primera Línea como uno de los principales símbolos de la cooperación entre ambas naciones asegurando que los resultados ya son visibles para la ciudad no solo por el avance de la obra sino por la generación de empleos y de intercambio de talento humano.

El representante de China afirmó que “el progreso de Colombia no puede detenerse por caprichos ideológicos”, al considerar que obras de esta magnitud requieren continuidad más allá de los cambios de gobierno. Agregó que la construcción del Metro ha sido posible gracias al trabajo conjunto desarrollado durante diferentes administraciones.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, en el Metro de Bogotá. (Foto: Caracol Radio) Ampliar El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, en el Metro de Bogotá. (Foto: Caracol Radio) Cerrar

Aumentar la inversión

En materia de inversión, destacó que las empresas chinas tienen el interés, la capacidad técnica y la experiencia para seguir participando en grandes proyectos del país, especialmente en la segunda línea del Metro de Bogotá, así como en iniciativas relacionadas con:

Infraestructura.

Economía digital.

Transición energética

El embajador resaltó que el enorme mercado chino, su capacidad tecnológica y su cadena de suministro pueden convertirse en una oportunidad para impulsar el desarrollo económico colombiano, siempre bajo un modelo de cooperación basado en beneficios compartidos.

El metro de Bogotá tendrá 16 estaciones, de las cuales ocho estarán integradas directamente con Transmilenio.

Vista general de la primera línea del Metro de Bogotá. (Foto: Esteban Vega La-Rotta/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Ampliar Vista general de la primera línea del Metro de Bogotá. (Foto: Esteban Vega La-Rotta/Anadolu via Getty Images) / Anadolu Cerrar

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Además, movilizará más de un millón de pasajeros al día, reducirá el tiempo de viaje entre Bosa y la calle 72 de cerca de 90 minutos a solo 27 y evitará la emisión de aproximadamente 171.000 toneladas de CO₂ al año gracias a su operación completamente eléctrica.