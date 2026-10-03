“Se acabó su tiempo y va a saber lo duro que muerde el tigre”: De la Espriella a rector de Unicor

El presidente Abelardo de la Espriella, cuestionó duramente al rector de la Universidad de Córdoba (Unicor), Jairo Torres, de quien aseguró ha “modificado los estatutos” para mantenerse en el cargo durante tres periodos consecutivos. El fuerte pronunciamiento lo hizo en medio de la inauguración del Estadio de Béisbol Luis Nieto en el barrio La Pradera, suroriente de la ciudad de Montería este 3 de octubre.

“Se le acabó su tiempo y va a saber lo duro que muerde el tigre. Usted es un tipo que no merece estar sentado en esa silla de la rectoría de la Universidad y la vamos a recuperar. Vamos a poner a un académico decente, que represente a la academia, la investigación y la ciencia. No más polotiqueros en la Universidad de Córdoba”, aseguró el jefe de Estado.

Asimismo, dio instrucción para que el próximo lunes 4 de octubre, el Ministerio de Educación inspeccione los procesos que se vienen adelantando en la Unicor, como la elección del próximo representante de los egresados.

“He instruido a la señora ministra de Educación para que en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia adelante de inmediato una visita a la Universidad de Córdoba y adopte las medidas que correspondan frente a la rectoría, sus elecciones y en cumplimiento de los estatutos de esa universidad que no es de unos pocos ni de un grupo político ni de un señor que se quiera atornillar con corrupción y politiquería. La Universidad de Córdoba es patrimonio de todos los cordobeses y como cordobés no voy a permitir que se la sigan robando”, sostuvo el presidente De la Espriella.

Finalmente, dijo que solicitó a la Fiscalía priorizar las denuncias contra el rector Torres, pues aseguró que en su gobierno “no habrá trato diferencial frente al cumplimiento de la ley”.