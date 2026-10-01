El CTI y la DEA capturaron en la cárcel de Guaduas a presunto traficante de cocaína

Jorge Enrique Figueroa Monroy, alias Toto, quien sería integrante de una organización criminal transnacional dedicada al envío de cocaína a Estados Unidos y Europa entre los años 2020 y 2025. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el grupo SIU y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), capturó con fines de extradición a Jorge Enrique Figueroa Monroy, alias ‘Toto’, quien sería integrante de una organización criminal transnacional dedicada al envío de cocaína a Estados Unidos y Europa entre 2020 y 2025.

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Alias ‘Toto’ permanecía recluido en la cárcel de Guaduas (Cundinamarca), cumpliendo una sentencia por homicidio.

Jorge Enrique Figueroa Monroy, alias ‘Toto’, fue condenado en Colombia por el homicidio de Francisco Arnoldo Moreno Aguilar, agente de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), ocurrido el 22 de noviembre de 1998 en Bogotá.

Jorge Enrique Figueroa Monroy es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde deberá responder por cargos relacionados con narcotráfico y homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida.