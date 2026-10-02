Gobierno pone el ojo en los vínculos de empresas privadas de seguridad con organizaciones criminales

Tras la llegada de Wilson Caballero a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Gobierno avanza en la tarea de perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse.

Así lo confirmó el presidente Abelardo De La Espriella quien puntualizó sobre los avances sobre las investigaciones contra empresas investigadas por conexiones con ‘Los Costeños’, el ‘Clan Vega Daza’ e irregularidades en el control de armas.

Y es el que el gobierno de Abelardo De La Espriella le puso los ojos a los vínculos de empresas privadas de seguridad con organizaciones criminales, que fueron denunciados desde la administración de Gustavo Petro.

Por lo cual, confirmó resultados: Maximus tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme; y OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite.