Gobierno pone el ojo en los vínculos de empresas privadas de seguridad con organizaciones criminales
El presidente Abelardo De La Espriella confirmó avances en las investigaciones sobre estos vínculos.
Tras la llegada de Wilson Caballero a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Gobierno avanza en la tarea de perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse.
Así lo confirmó el presidente Abelardo De La Espriella quien puntualizó sobre los avances sobre las investigaciones contra empresas investigadas por conexiones con ‘Los Costeños’, el ‘Clan Vega Daza’ e irregularidades en el control de armas.
Y es el que el gobierno de Abelardo De La Espriella le puso los ojos a los vínculos de empresas privadas de seguridad con organizaciones criminales, que fueron denunciados desde la administración de Gustavo Petro.
Por lo cual, confirmó resultados: Maximus tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme; y OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...