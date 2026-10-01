“No se le mintió al país”: comandante de la FAC explica qué pasó con el satélite que salió de órbita

FACSAT-2, el satélite de la FAC que permaneció cerca de dos años y medio en el espacio. Foto: Fuerza Aeroespacial Colombiana

El general Juan Martínez Ossa, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), explicó qué ocurrió con el FACSAT-2, el satélite de la institución que permaneció cerca de dos años y medio en el espacio, y aseguró que su salida de órbita estuvo relacionada con una tormenta solar.

El oficial explicó que el FACSAT-2 hacía parte de un proyecto de desarrollo de capacidades espaciales con aplicaciones para la defensa y para diferentes necesidades de la población.

“El FACSAT es un desarrollo de una misión que tiene la Fuerza Aérea Colombiana dual, tanto en defensa como para el pueblo colombiano. Dual en defensa para necesidades que tenemos de imágenes satelitales que se combinan con los diferentes equipos electroópticos que tenemos en las aeronaves tripuladas y no tripuladas”, explicó el comandante.

El satélite también permitió obtener información para tareas relacionadas con agricultura, deforestación, control de la Amazonía y seguimiento de fenómenos naturales.

“Por ejemplo, cuando hay una fumarola en uno de nuestros volcanes, inmediatamente la Fuerza Aérea Colombiana coloca los ojos de nuestro satélite ahí para hacer un seguimiento”, señaló.

Sobre el final de la misión, el general Martínez Ossa explicó que el FACSAT-2 había sido proyectado para operar durante 3,04 años y que algunos de sus equipos estaban diseñados para una utilización de hasta cinco años. Sin embargo, una tormenta solar afectó al satélite y posteriormente se produjo su reingreso a la atmósfera.

“Una tormenta solar afectó a este satélite y casi todos los que se lanzaron durante la misma época y hace un reingreso el satélite hacia la atmósfera. Él se destruye y esto es parte de los convenios que hay para no dejar basura espacial”, explicó.

Aunque el satélite estuvo operativo alrededor de dos años y medio, el comandante de la FAC calificó la misión como exitosa por el conocimiento y las capacidades adquiridas.

“Para mí fue un éxito. Un éxito porque seguimos en un conocimiento”, afirmó.

Frente a los cuestionamientos por la información entregada sobre el final de la misión, Martínez Ossa aseguró que la Fuerza Aeroespacial no ocultó lo ocurrido y explicó que existe un procedimiento para reportar este tipo de situaciones ante Naciones Unidas.

“No se le mintió al país. Lo que pasa es que la Fuerza Aérea Colombiana no puede sacar un comunicado directo diciendo que se cayó el satélite. Para esto hay un proceso que se hace ante Naciones Unidas y quien lo debe hacer es el gobierno de turno”, explicó.

El comandante indicó que el último vuelo del FACSAT-2 se produjo en octubre y que la Fuerza Aeroespacial entregó los informes correspondientes.

“En ese caso, en octubre fue nuestro último vuelo del FACSAT-2. Pasamos los informes y no sé qué pasaría en ese momento durante la comunicación que se debe haber”, señaló.

Después de los cuestionamientos surgidos durante el fin de semana, la institución emitió un comunicado sobre la situación.

“A raíz de los cuestionamientos que hubo el fin de semana, nosotros sacamos un comunicado y pues estamos a espera que sigamos esta trayectoria, sobre todo de una importancia que tiene nivel país”, dijo.

Durante su operación, el FACSAT-2 produjo imágenes utilizadas para diferentes misiones. Además, contó con una carga adicional desarrollada con Ecopetrol para el seguimiento de gases de efecto invernadero.

“El FACSAT-2, durante todo su vuelo en órbita, esta órbita polar, se utilizaron imágenes, pero también se utilizó una carga extra que tenía, que fue con Ecopetrol, que fue la de gases invernadero”, explicó.

El general destacó que uno de los principales resultados de la misión fue el aprendizaje adquirido por los hombres y mujeres de la especialidad espacial de la Fuerza Aeroespacial.

“Primero es, como le digo, el aprendizaje que tienen nuestros hombres y mujeres que hacen parte de la especialidad espacial en la Fuerza Aérea Colombiana”, sostuvo.

Ese conocimiento será utilizado en el desarrollo del FACSAT-3, proyecto que ya inició con recursos propios de la institución.

“El FACSAT-3, que inició ya su proceso con recursos propios de la institución de nuestra Fuerza Aérea Colombiana para el país, ya está adelantándose y ese aprendizaje constante hace que tengamos capacidades para el futuro de Colombia, para el futuro de nuestra Fuerza, pero sobre todo en beneficio de la población colombiana”, explicó.

Uno de los objetivos es avanzar hacia la construcción de satélites en Colombia. La FAC trabaja actualmente en la construcción de laboratorios y busca que parte del proceso del FACSAT-3 pueda desarrollarse en el país.

“Nosotros en este momento estamos adelantando un proyecto de laboratorios, ya estamos en la cuarta fase hacia la quinta fase de la construcción de estos laboratorios y la idea es que en alguno de los procesos del FACSAT-3 construyamos el satélite aquí en Colombia”, indicó.

La iniciativa también contempla la participación de universidades, entidades públicas y privadas y empresas de la industria tecnológica.

“Es una capacidad importante en tecnología, donde invitamos a universidades, a diferentes organismos públicos privados y también a aquella industria privada que se unan a la Fuerza Aérea Colombiana para lograr un propósito que va a generar transferencia de tecnología, también aprendizaje para nuestros jóvenes”, agregó.

El comandante explicó que el FACSAT-3 tendrá nuevas capacidades frente a su antecesor debido al avance de la tecnología.

“Las cámaras que utilizamos en el FACSAT-2 no son las mismas cámaras que vamos a tener en el FACSAT-3. El FACSAT-3 comprende tres fases, muy seguramente la primera fase va a ser muy diferente a la tercera fase porque la tecnología avanza a diario”, señaló.

Martínez Ossa insistió en que la experiencia del FACSAT-2 permitirá fortalecer las capacidades espaciales del país y recordó que este tipo de proyectos también están expuestos a riesgos.

“Hay riesgos, el satélite pudo haberse perdido durante el lanzamiento, este satélite lo tuvimos contemplado para 3.04 años, nos duró alrededor de dos años y medio, esperábamos que fuera cinco, pero, así como una tormenta aquí, en tierra, afecta, por ejemplo, a volar un avión, imagínense una tormenta solar, cómo no va a afectar un satélite”, concluyó.

Finalmente, el comandante de la FAC defendió que el desarrollo de estas capacidades hace parte de un proyecto de largo plazo para el país.

“Mucha gente pensará que esta no es la visión de la Fuerza, pero créanme que esta es una visión de país, para la comunidad y para todo el pueblo colombiano”, puntualizó.

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