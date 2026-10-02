Prosperidad Social alertó por giros sin cobrar de Renta Ciudadana e IVA: Verifique el último pago

Prosperidad Social hizo un llamado a los hogares que han sido beneficiarios del programa de Renta Ciudadana y Devolución del IVA a reclamar la cuarta transferencia monetaria. La entidad informó que la nueva jornada de pagos comenzó el pasado 21 de septiembre y estará disponible hasta el 6 de octubre de 2026.

La advertencia se produce a pocos días de la finalización de las fechas de entrega, en donde solo el 54.10% de los 5.445 hogares han hecho efectivo el retiro.

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¿Cuándo vuelven a pagar Renta Ciudadana?

El pago que actualmente se encuentra en proceso de entrega corresponde al cuarto ciclo, dado que este había sido aplazado debido a una revisión técnica y operativa del nuevo Registro Universal de Ingresos (RUI).

Los hogares beneficiados están recibiendo el apoyo económico desde el 21 de septiembre y tendrá lugar hasta el 6 de octubre de 2026, mediante los puntos autorizados de:

SuperGIROS.

SuRed.

Prosperidad Social indicó que el valor de transferencia puede llegar hasta los $500.000, dependiendo de las condiciones y características del hogar beneficiario.

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¿Qué pasa si no no se reclama Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

En caso de no alcanzar a reclamar el beneficio en las fechas estipuladas, Prosperidad Social indica que las transferencias no son acumulables para ciclos posteriores, por lo que los hogares que no lo reclamen dentro de las fechas estipuladas perderán el beneficio al menos por ese ciclo.

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¿Cómo verificar si hay pagos pendientes de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Para verificar si existen pagos pendientes de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, hay que ingresar directamente a la plataforma oficial de Devolución del IVA de Prosperidad Social y seguir los siguientes pasos:

Entrar al sitio web oficial del programa.

Haga clic en el botón “Consulte aquí si su hogar es beneficiario” .

. Digite su número de documento de identidad, sin puntos ni espacios.

sin puntos ni espacios. Complete la validación de seguridad.

Haga clic en Consultar para ver si cuentas con giros o pagos por cobrar.

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¿Cómo reclamar la transferencia de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Para poder reclamar la transferencia, es necesario consultar con anterioridad el punto de pago asignado en la plataforma oficial de Prosperidad Social; posteriormente es necesario:

Cuando el pago esté disponible, llegará un mensaje de texto a modo de notificación al celular registrado.

al celular registrado. Deberá acercarse al operador asignado de SuRed o SuperGIROS .

o . Presentar la cédula original en la ventanilla.

De igual forma, la entidad recuerda que no se requiere de pagos a terceros para recibir el beneficio y que en caso de tener dudas o preguntas hay que hacerlo por medio de los canales oficiales de Prosperidad Social.

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