Inician pagos de Renta Ciudadana y Devolución de Iva

Cúcuta

Prosperidad Social entregará la cuarta transferencia monetaria de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA, del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

La entidad garantiza la atención en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país.

Para este ciclo Prosperidad Social destinó 346.342millones de pesos y atender a 804.478 hogares.

Esto representa un incremento del 5,4 % en presupuesto (17.604 millones de pesos adicionales), y del 4,3 % en cobertura (32.924 nuevos hogares) con relación al ciclo 3 de 2026.

Así se realizó la distribución por líneas de atención:

605.064 hogares recibirán beneficio por ser cuidadores de niños o niñas menores de 6 años.

55.722 hogares serán atendidos por ser cuidadores de personas con discapacidad que requieren asistencia o cuidado.

Segunda focalización e incorporación de nuevos beneficiarios

Como resultado del segundo proceso de focalización de 2026, Prosperidad Social identificó 833.139 hogares y unidades de intervención indígena como potenciales beneficiarios de la Línea Valoración del Cuidado.

De este grupo, 72.382 hogares ingresaron como nuevos participantes al programa: 64.457mediante Sisbén IV y 7.925 de comunidades indígenas. Cerca del 92%de estas incorporaciones corresponde a familias priorizadas con niños menores de seis años.

En este proceso de focalización, la aplicación del Registro Universal de Ingresos(RUI) generó efectos en la operación que incidieron en los tiempos previstos para el pago del ciclo.

Ante esta situación, Prosperidad Social realizó un análisis técnico y jurídico para garantizar la continuidad de la atención a las familias vinculadas, en el marco del período de transición que estableció el Departamento Nacional de Planeación para la implementación del RUI.

Como resultado, para esta entrega se utilizaron las bases de información del Sisbén IV con cortes al 18 de mayo de 2026, y al 27 de julio del mismo año, facilitando además el ingreso de nuevos hogares en pobreza extrema.

La verificación de corresponsabilidades en esta cuarta entrega registró resultados favorables en salud y educación: Aseguramiento en salud: 99,2 % de cumplimiento entre los integrantes de los hogares sujetos a verificación y 98 % por hogar. Vacunación: 95,3 % de cumplimiento entre los niños y niñas menores de seis años sujetos a verificación y 95 % por hogar. Educación: 90 % de cumplimiento entre los integrantes de 5 a 18 años sujetos a verificación y 86 % por hogar. Educación: 90 % de cumplimiento entre los integrantes de 5 a 18añossujetos a verificación y 86 % por hogar.

Estos resultados muestran el cumplimiento de las corresponsabilidades establecidas por Renta Ciudadana para promover el acceso a la salud de todos los integrantes del hogar, la vacunación de la primera infancia y la permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes.

Condiciones de entrega

Las transferencias se entregan en el municipio asignado, de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. No se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

En el marco del proceso de optimización operativa y financiera, esta entregas se realizará mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF y en el Gestor de Información Financiera.

La modalidad de giro tendrá cobertura nacional a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS.

Prosperidad Social hace un llamado a los hogares beneficiarios para que acudan a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos. Las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores.