Romeo Santos y Prince Royce llegan a Bogotá con el ‘Mejor Tarde que Nunca Tour 2026’

Bogotá se prepara para una noche dedicada a la bachata con la llegada de Romeo Santos y Prince Royce, quienes se presentan este 2 de octubre en el Vive Claro como parte del ‘Mejor Tarde que Nunca Tour 2026’.

El concierto reunirá a dos de las voces más reconocidas del género en un mismo escenario, con un repertorio que incluye algunas de las canciones que han marcado sus carreras y que se han convertido en referentes de la bachata.

Romeo Santos, conocido como “El Rey de la Bachata”, llegará con éxitos como ‘Propuesta Indecente’, ‘Eres Mía’ e ‘Imitadora’, canciones que hacen parte de su trayectoria como solista y de su etapa con Aventura.

Por su parte, Prince Royce llevará al escenario algunos de los temas que impulsaron su carrera, entre ellos ‘Darte un Beso’, ‘Corazón Sin Cara’ y ‘Las Cosas Pequeñas’, además de otras canciones de su repertorio.

El ‘Mejor Tarde que Nunca Tour 2026’ reúne a los dos artistas en una gira que lleva su música a diferentes escenarios y que llega a Colombia para una fecha especial en Bogotá.

La presentación será una oportunidad para que los seguidores disfruten en una misma noche de dos referentes de la bachata y de canciones que han acompañado a varias generaciones.

El encuentro musical tendrá lugar este 2 de octubre en el Vive Claro de Bogotá. Para quienes lleguen en vehículo particular, también está disponible la opción de parqueadero con Red Parking, una alternativa para organizar el desplazamiento hacia el evento.

Romeo Santos y Prince Royce serán los protagonistas de esta noche de bachata en Bogotá con su ‘Mejor Tarde que Nunca Tour 2026’.