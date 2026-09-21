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21 sep 2026 Actualizado 16:22

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Renta Ciudadana y Devolución del IVA a más de 61.000 hogares en Bolívar

La entrega se realiza hasta el 6 de octubre

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La gerente de Prosperidad Social en Bolívar, Karina Andrea Gómez Cabarcas, informó que la entidad inició la entrega de la cuarta transferencia monetaria de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA a 61.467 hogares.

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Los beneficiarios recibirán los recursos a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

En el marco del proceso de optimización operativa y financiera, esta entrega también se realizará mediante abonos a las cuentas de los beneficiarios registradas previamente en Gestor de Información Financiera para abono a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.

Para este ciclo Prosperidad Social destinó 26.637 millones de pesos para atender a hogares bolivarenses en situación de pobreza o vulnerabilidad que cumplan las condiciones de los programas.

Esto representa un incremento del presupuesto en 1.270 millones de pesos adicionales, y de la cobertura con 2.195 nuevos hogares con relación al ciclo 3 de 2026.

Las transferencias se entregan en el municipio asignado, de acuerdo con la programación establecida para cada transferencia. No se permiten cambios de titular, entregas mediante poderes ni autorizaciones a terceros.

Prosperidad Social hace un llamado a los hogares beneficiarios para que acudan a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos. Estas transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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