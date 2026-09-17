Renta Ciudadana y Devolución del IVA: estos hogares recibirán el cuarto pago de 2026

Los hogares beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA ya tienen fecha para recibir el cuarto ciclo de transferencias de 2026. La entrega de los incentivos se realizará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, de acuerdo con la programación establecida para cada hogar y municipio.

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En Cartagena, Prosperidad Social liquidó 10.788 hogares, con una inversión total de $5.394 millones para este ciclo. A nivel nacional, la jornada alcanzará a 804.478 hogares, con recursos por $346.342 millones e incluye 72.382 nuevos hogares y unidades de intervención indígena.

Los pagos se realizarán mediante diferentes modalidades. Los hogares que tengan cuentas registradas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) y el Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán los recursos mediante abono.

Para quienes tengan modalidad de giro, estarán habilitadas las redes aliadas de SuRed y SuperGIROS. En estos casos, el cobro se efectuará mediante pico y cédula, siguiendo el cronograma establecido según el último dígito del documento de identidad.

El cronograma detallado será anunciado por Prosperidad Social y posteriormente divulgado a través de los canales oficiales de Renta Ciudadana Cartagena.

Las autoridades recuerdan que no están permitidos los cambios de titular, pagos mediante poderes ni autorizaciones a terceros. Además, los recursos no son acumulables para ciclos posteriores, por lo que los beneficiarios deberán cobrarlos dentro de las fechas correspondientes.

Para resolver dudas o recibir orientación presencial, los hogares pueden acudir a los puntos de atención ubicados en Los Alpes, El Pozón y San Francisco, que funcionan de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

La Alcaldía también recomienda no entregar dinero ni información personal a intermediarios que ofrezcan gestionar el acceso a los incentivos. La información oficial puede consultarse directamente en los canales de Prosperidad Social y en las cuentas de Renta Ciudadana Cartagena.