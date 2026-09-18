Pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA de septiembre y octubre: cómo recibir la transferencia

Familia y logos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Fotos: Getty Images / Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) confirmó un nuevo pago de Renta Ciudadana y la Devolución del IVA que será transferido a sus beneficiarios partir del 21 de septiembre y hasta el 6 de octubre.

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Con la Renta Ciudadana, programa que mantuvo el gobierno de Abelardo de la Espriella, se busca que el país supere la pobreza extrema y se fomente la movilidad social. Para ello tiene varios focos sociales a los que ayuda:

Hogares en extrema pobreza.

Madres y padres cabeza de familia.

Hogares con personas en discapacidad y que necesitan de un cuidador.

Familias clasificadas en el Grupo A del Sisbén.

Por su parte, con la devolución del IVA, que es un subsidio monetario del Gobierno, se reintegra dinero a los hogares vulnerables.

Y es que Prosperidad Social “garantiza la atención en 1.105 municipios y seis áreas no municipalizadas del país” con la destinación de 346.342 millones de pesos con los que atenderá 804.478 hogares vulnerables en el país.

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A estas personas se les entregarán los giros monetarios directamente a través de una entidad bancaria autorizada.

Condiciones para la entrega de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

La transferencia se entrega en el municipio asignado.

No se permiten cambios de titular o entregar a través de poderes o autorizaciones a terceros.

Los pagos se harán a las cuentas de los beneficiarios registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera.

¿Cómo recibir el pago del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA?

Prosperidad Social indica que el giro se realizará a través de la red aliada SuRed y SuperGIROS a nivel nacional. La otra opción es el abono a la cuenta del beneficiario en el Banco Agrario.

“Se hace un llamado a los hogares beneficiarios para que acudan a los puntos autorizados dentro de los plazos establecidos”, señalan desde la entidad, recordando que las transferencias monetarias no son acumulables.

Para consultar si es beneficiario de la Devolución del IVA o la Renta Ciudadana ingrese al siguiente LINK → https://devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co/