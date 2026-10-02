Horóscopo del profesor Salomón HOY 2 de octubre de 2026: Capricornio deberá equilibrar las relacione

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del tarot (Crédito: Olena Ruban)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este cierre de semana. Como es habitual, inició la lectura del día con un mensaje especial para las personas nacidas el 2, mencionando que es un número de gran poder.

Además, señaló que quienes cumplen años este día tendrán mejoras económicas y un mayor entendimiento a nivel emocional, de dinero y de negocios. Para los cumpleañeros, el número de la suerte será el 7823. Como recomendación para iniciar este nuevo año, sugirió realizar un baño con hierbabuena, habría que cocinarla, dejarla enfriar y bañarse con esa agua, como símbolo de prosperidad y riqueza.

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Recomendaciones del día según el Profesor Salomón

Color del día: Blanco.

Blanco. Número del día: 7098.

7098. Recomendación: Las garrafas calientes.

Las garrafas calientes. Código sagrado para la protección: 25300, para las aparentes enfermedades para pedir sanación.

25300, para las aparentes enfermedades para pedir sanación. Fruta: Manzana verde.

Manzana verde. Decreto del día: “Salud, dinero y amor llegan a mi”

“Salud, dinero y amor llegan a mi” Lectura recomendada: Juan 1:6.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 2 de octubre:

Aries

Hay reconciliación o solución de los malos entendidos en cualquier espacio de la vida, y habrá una gran bendición para ello. Hay que luchar por lo que se quiere, no prestar atención a las cosas negativas y entender que la fe y la decisión llevan al cumplimiento de las metas. Quienes estén tramitando asuntos de finca raíz tendrán pronto avances y recibirán noticias agradables.

Número: 1950.

Leo

Hay que hacer borrón y cuenta nueva, buscar nuevas opciones y oportunidades y no quedarse en los recuerdos, la nostalgia ni el mal genio. Hay que pedirle a Dios y, si es su voluntad, llegará el merecimiento. Los juegos de azar estarán a su favor y podrían traer dinero, estabilidad y fortaleza económica. También hay que darle trascendencia al amor y fortalecer esta parte de la vida.

Número: 4464.

Sagitario

Hay que buscar personas positivas, porque ayudarán, orientarán y fortalecerán. Las personas negativas no aportan ni ayudan a mejorar aquello que se quiere conquistar. Hay algo muy importante relacionado con unos documentos que saldrá pronto a su favor. Además, llegará un sueño que les revelará algo que necesitaban saber.

Número: 0752.

Cáncer

Hay que seguir adelante, pase lo que pase, y hacer oración para pedir que las cosas vayan a su favor, porque será un mes de desafíos. La estrella de la suerte los acompañará durante este periodo, pero también dependerá de la actitud que tengan frente a la vida y a las situaciones que deberán enfrentar.

Número: 2578.

Escorpio

Las cosas que se han hecho bien darán sus frutos, por lo que será momento de recibir la cosecha y celebrar. Llegará un dinero inesperado de una fuente inesperada, que traerá alegría y estabilidad económica. También llegarán situaciones que se resolverán en beneficio de su vida.

Número: 9811.

Piscis

Hay algo relacionado con el amor en lo que hay que trabajar: entregar lo mejor y manifestarlo hacia las personas que están alrededor, sin esperar a que ocurra algo para expresarlo. Es momento de luchar por lo que se quiere y hacerlo por uno mismo. Además, estarán cumpliendo una meta laboral que, pese a la carga de trabajo, traerá muchos beneficios.

Número: 4065.

Géminis

Vienen cambios relevantes en la parte laboral, por lo que será necesario adaptarse. Llegarán nuevas oportunidades dentro o fuera del lugar de trabajo actual. Quienes tengan emprendimientos tendrán mejores resultados y vivirán un triunfo especial en este campo. Los juegos de azar también estarán a su favor.

Número: 7290.

Libra

La carta del Sol habla de que todo estará brillando y estará a su favor. Lo que se esté planeando se dará pronto y traerá los mejores resultados. La escalera del éxito señala que aquello que se propongan pronto se logrará con gran éxito y estabilidad. Además, llegará la firma de unos documentos pendientes que finalmente saldrán adelante y equilibrarán esa situación a su favor.

Número: 9830.

Acuario

No hay que desesperarse, sino tomar las cosas con calma. Las situaciones van a mejorar y cambiar, y pronto lograrán un cambio favorable. Quienes quieran viajar deben hacerlo, porque les traerá la libertad que están buscando y les permitirá lograrlo. También llegarán propuestas de negocios en conjunto; si las consideran fiables, podrán aceptarlas, porque traerán buenos resultados y ganancias extras.

Número: 3177.

Tauro

Llegan nuevas aventuras, cambios y nuevas decisiones en busca de mejorar la vida en todos los aspectos. También llegará un buen dinero que podrán disfrutar de manera especial. Hay que brindar cuidado y amor a las personas mayores.

Número: 5208.

Virgo

Algunas cosas se han estancado, pero hay que seguir adelante sin importar cuánto se demoren. Si mantienen la constancia y la fe, llegará la coronación del triunfo sobre las situaciones que han permanecido quietas. También hay que cuidar la salud y manejar las cosas con tranquilidad para mantener este aspecto lo más fuerte posible.

Número: 0477.

Capricornio

Las alianzas y sociedades son relevantes, por lo que hay que revisarlas y fortalecerlas. También pueden llegar nuevas oportunidades en este sentido, pero será necesario analizarlas bien para evitar malos entendidos. Hay que hacer borrón y cuenta nueva y vivir en el aquí y el ahora. En el amor, es momento de fortalecer, equilibrar o mejorar las relaciones.

Número: 4153.

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