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02 oct 2026 Actualizado 17:46

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RIZA y Pablo Alborán estrenan ‘Deditos Cruzados’, una canción creada en Billboard Latin Music Week

El tema nació durante el panel ‘Making the Hit, Live’ y se convirtió en la cuarta canción creada en vivo durante este espacio de la Semana de la Música Latina.

Pablo Alborán, Riza Godoy during the Billboard Latin Music Week Miami 2025 Making the Hit LIVE panel at the Fillmore Miami Beach on October 21, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images)

Pablo Alborán, Riza Godoy during the Billboard Latin Music Week Miami 2025 Making the Hit LIVE panel at the Fillmore Miami Beach on October 21, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images) / Billboard

Pablo Alborán, Riza Godoy during the Billboard Latin Music Week Miami 2025 Making the Hit LIVE panel at the Fillmore Miami Beach on October 21, 2025 in Miami Beach, Florida. (Photo by Gustavo Caballero/Billboard via Getty Images)
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RIZA y Pablo Alborán estrenaron ‘Deditos Cruzados’, una colaboración que comenzó a tomar forma hace casi un año durante la Billboard Latin Music Week 2025, en Miami Beach.

La canción nació específicamente en el panel ‘Making the Hit, Live!’, un espacio en el que artistas y productores crean música frente al público. Durante una sesión de casi una hora, Alborán y RIZA trabajaron junto al productor Julio Reyes Copello y la ingeniera de sonido Natalia Schlesinger.

El resultado es una canción de sonido melancólico, con ritmos inspirados en el Medio Oriente y una letra que habla de extrañar y anhelar a una persona. Las voces de Alborán y RIZA se combinan con diferentes armonías que le dan al tema un tono emocional.

Durante aquella sesión, Pablo Alborán destacó el trabajo de Julio Reyes Copello y aseguró que el productor comprende sus raíces y su manera de buscar emociones en el estudio.

‘Deditos Cruzados’ se convierte además en la cuarta canción creada durante ‘Making the Hit, Live!’. Antes de este lanzamiento surgieron ‘Billboard’, de Blessd y Ovy on the Drums; ‘Existo’, de Pedro Capó y Carín León; y ‘Ya no’, de Grupo Frontera.

La nueva canción ya está disponible junto con su video musical oficial.

Más información

Mientras tanto, Billboard Latin Music Week regresará a Miami Beach del 19 al 22 de octubre de 2026, con artistas como Fuerza Regida, Greeicy, Jay Wheeler, Kany García, Maluma, Pitbull, Rawayana, Ryan Castro y Trueno.

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