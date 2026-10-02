RIZA y Pablo Alborán estrenan ‘Deditos Cruzados’, una canción creada en Billboard Latin Music Week

RIZA y Pablo Alborán estrenaron ‘Deditos Cruzados’, una colaboración que comenzó a tomar forma hace casi un año durante la Billboard Latin Music Week 2025, en Miami Beach.

La canción nació específicamente en el panel ‘Making the Hit, Live!’, un espacio en el que artistas y productores crean música frente al público. Durante una sesión de casi una hora, Alborán y RIZA trabajaron junto al productor Julio Reyes Copello y la ingeniera de sonido Natalia Schlesinger.

El resultado es una canción de sonido melancólico, con ritmos inspirados en el Medio Oriente y una letra que habla de extrañar y anhelar a una persona. Las voces de Alborán y RIZA se combinan con diferentes armonías que le dan al tema un tono emocional.

Durante aquella sesión, Pablo Alborán destacó el trabajo de Julio Reyes Copello y aseguró que el productor comprende sus raíces y su manera de buscar emociones en el estudio.

‘Deditos Cruzados’ se convierte además en la cuarta canción creada durante ‘Making the Hit, Live!’. Antes de este lanzamiento surgieron ‘Billboard’, de Blessd y Ovy on the Drums; ‘Existo’, de Pedro Capó y Carín León; y ‘Ya no’, de Grupo Frontera.

La nueva canción ya está disponible junto con su video musical oficial.

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Mientras tanto, Billboard Latin Music Week regresará a Miami Beach del 19 al 22 de octubre de 2026, con artistas como Fuerza Regida, Greeicy, Jay Wheeler, Kany García, Maluma, Pitbull, Rawayana, Ryan Castro y Trueno.