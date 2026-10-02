El nuevo conglomerado del entretenimiento entre Paramount y Warner tiene nuevo nombre: ¿Cuál es?

The Paramount logo is displayed on a smartphone screen placed on a reflective surface onto which the Warner Bros. logo is projected, in Creteil, France, on September 22, 2026, as Paramount Skydance reaches a settlement with the 12 state attorneys general who challenged its acquisition of Warner Bros. Discovery. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El nuevo conglomerado del sector del entretenimiento formado por Paramount y Warner Bros. ya tiene un nuevo nombre: Skydance.

¿Quién hizo el anuncio del nuevo nombre?

El Ceo David Ellison anunció el viernes en X que la nueva marca corporativa adoptará el nombre del estudio que fundó hace 20 años.

¿Qué pasará con las marcas Paramount y Warner Bros.?

No obstante, aunque ese será el nombre corporativo, Paramount y Warner Bros. funcionarán como submarcas.

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¿Qué dijo David Ellison?

“Queríamos un nombre que dotara a la empresa resultante de una identidad propia, permitiendo al mismo tiempo que Paramount y Warner Bros. y todas nuestras extraordinarias marcas siguieran ocupando un lugar destacado”, escribió.

¿Cuándo se cerrará el acuerdo?

El acuerdo para formar la nueva marca se cerrará el próximo martes 6 de octubre, según anunciaron las compañías.

¿Qué negocios combina la fusión?

La fusión combinará dos de los estudios de cine más grandes de Hollywood, los servicios de streaming HBO Max y Paramount+, y negocios televisivos que incluyen CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central, Food Network y otros.

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¿Cómo fue la campaña?

Finalmente, Ellison se impuso en su campaña de un año para cerrar un acuerdo monumental de 111.000 millones de dólares para fusionar Paramount y Warner Bros. Discovery.

Para ello, superó la oferta de Netflix y resolvió una demanda antimonopolio presentada por 12 estados que buscaban bloquear la operación.

¿Qué obstáculos superó?

El acuerdo entre Paramount y Warner Bros. superó su último obstáculo después de que, el 30 de septiembre, el juez que supervisaba la demanda antimonopolio presentada por 12 estados aprobara el pacto alcanzado entre Paramount y los fiscales generales de dichos estados.