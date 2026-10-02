La estación más grande del Metro de Bogotá Línea 1 quedará en Los Mártires: Así avanza la obra

Conozca la estación más grande de la Primera Línea del Metro de Bogotá. Foto: Metro de Bogotá.

Bogotá le sigue apostando a la transformación del transporte público para que los habitantes de la ciudad pueden tener una mejor movilidad, la cual ha sido uno de los principales problemas de la capital del país en los últimos años.

Uno de los proyectos más importantes es el Metro de Bogotá. La Primera Línea será un sistema de transporte totalmente elevado y 100% eléctrico que va a conectar el suroccidente con el centro-norte de la ciudad en solo 27 minutos.

La Alcaldía de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá (EMB) dieron a conocer que la Línea 1 del Metro de Bogotá logró un avance general de la obra del 82,33% con corte al 31 de agosto de 2026.

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¿Cuál será la estación más grande del Metro de Bogotá Línea 1?

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer que la Estación Central será la más grande de la Primera Línea del Metro, que continúa en construcción actualmente.

La estación tendrá una superficie aproximada de 15.000 metros cuadrados y será el principal punto de conexión del sistema, al incluir diferentes alternativas de transporte como TransMilenio, SITP y Regiotram de Occidente.

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Características principales

Ubicación: La Estación Central se va a ubicar en la Avenida Caracas, entre las calles 24A y 26, en la localidad de Los Mártires.

Estructura: De acuerdo con la alcaldía, constará de dos edificios de acceso, cada uno con cuatro niveles, para facilitar el tránsito de los usuarios.

Conexión múltiple: Será el principal punto de conexión del sistema, al incluir diferentes alternativas de transporte como TransMilenio, SITP y Regiotram de Occidente.

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Bicicleteros: Tendrá un sótano con capacidad para 500 cicloparqueaderos.

Locales: Contará con locales comerciales, droguerías y restaurantes con el objetivo de impulsar la economía local y ofrecer servicios adicionales a los usuarios. Además, habrá un Centro de Atención Distrital Especializado (CADE).

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¿Cuáles son las estaciones de la Primera Línea del Metro?

La Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, 8 de ellas integradas directamente con TransMilenio y 2 por proximidad. Conozca a continuación el nombre de cada estación y su ubicación:

Gibraltar: Avenida Villavicencio entre Carreras 94 y 93. Portal Américas: Avenida Villavicencio entre carreras 86G y 86B. Ciudad Kennedy: Avenida Villavicencio entre Carreras 80G y 80D. Timiza: Avenida Primero de Mayo entre calles 42C Sur y 42 Sur. Hospital de Kennedy: Avenida Primero de Mayo entre calles 40 Sur y 39 Sur. Avenida Boyacá: Avenida Primero de Mayo entre carrera 72C y Avenida Boyacá. Sin nombre por ahora: Avenida Primero de Mayo entre Avenida 68 y Carrera 52C. Puente Aranda: Avenida Primero de Mayo en Glorieta Carrera 50. SENA: Avenida NQS entre diagonal 16 Sur y calle 17A Bis Sur. Santa Isabel: Calle 1 entre carreras 24C y 24. Hospital (HOMI): Avenida Caracas entre calles 2 y 3. Avenida Jiménez: Avenida Caracas entre calles 11 y 13. Central: Avenida Caracas entre calles 24A y 26. Calle 45: Avenida Caracas entre calles 42 y 44. Calle 63: Avenida Caracas entre calles 61 y 63. Calle 72: Avenida Caracas entre calles 72 y 74.

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