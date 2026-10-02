Bogotá lista para recibir a BTS: 2.900 uniformados acompañarán el evento

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el despliegue operativo que acompañará el evento de entretenimiento más importante del año: el concierto de BTS; 2.900 uniformados de todas las especialidades, vigilarán las cercanías del estadio El Campín.

“Tendremos tres polígonos para controlar, requisar e identificar personas; además, un grupo motorizado con el fin de verificar el espacio público y evitar la comisión de hechos delictivos y riñas”, aseguró el Brigadier General Giovanni Cristancho, Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades entregaron algunas recomendaciones para los asistentes al evento para evitar cualquier contratiempo durante su llegada y salida del lugar:

-La apertura de las puertas será a las 4:00 p.m., llegue con antelación

-Asistencia de menores de edad entre 7 y 17 años de edad, asistir en la compañía de un adulto.

-Evite llevar objetos de alto costo y manténgalos siempre a la vista.

-Ante algún hecho que comprometa su seguridad, identifique a las autoridades y solicite ayuda.

RUTAS ESPECIALES A LA SALIDA DEL CONCIERTO

TransMilenio acompañará a los asistentes al evento y tendrá operación especial durante ambas fechas. Ocho rutas que comenzarán a operar desde las 10:00 p. m. en las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena con destino hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas.