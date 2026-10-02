En el sur de Bogotá, supuesta compra de drones terminó en robo: la suma asciende a $40.000 millones

La suma asciende a $40.000 millones entre cámaras y drones que fueron robados en el sur de Bogotá

Soacha

En el sur de Bogotá, Camilo, joven de 30 años, fue víctima de ataque e intimidación con armas de fuego, para robarle los drones de alta calidad que supuestamente se habían comprado.

El joven quien trabaja en el comercio de tecnología, vendiendo cámaras de acción como las GoPro y drones. Relata que fue contactado inicialmente por una mujer, quien estaba interesada en un dron, uno de los dispositivos más costosos y de alta gama que maneja el negocio del joven.

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Del mismo modo, la víctima del robo añadió que desde otro número fue contactado, en este caso un señor solicitaba una cámara, en un comienzo preguntando por una cámara de baja baja, pero después el hombre cambió su decisión por una cámara de alta gama.

El hombre relata que el 01 de octubre de 2026, se desplazó en moto para entregar los pedidos en Soacha desde las 8:00 de la mañana. En el lugar acordado, el primer envío era con la señora que preguntó días atrás por el dron, pero nunca salió, por lo que Camilo comenzó a sospechar.

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“Realmente lo que primero sospecho es que de pronto me van a robar, que que pues ahí es donde realmente me van a robar porque lleva el producto más costoso en este caso”, comentó Camilo, víctima de robo.

Camilo, arrancó hacía el punto de encuentro con el hombre que solicitó las cámaras, porque él pensó que en la espera de la señora lo iban a robar. Cuando se encontró con un señor en la esquina, quien inicia a cuestionarlo y en un intento de ataque, este hombre le quita la llave de la moto y luego aparece otro hombre con un revólver.

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En total fueron tres hombres, quienes abordaron a la víctima que se encontraba en la moto, en un principio la víctima sólo identificó a dos, pero gracias a la grabación de la cámara pudo reconocer a los tres hombres que participaron en el robo y se llevaron las pertenencias tecnológicas, incluyendo su celular.

Hombres identificados por la cámara que tenía la víctima del robo en Soacha Ampliar Hombres identificados por la cámara que tenía la víctima del robo en Soacha Cerrar

“Dentro de mi perspectiva, no vi el tercer hombre que me quita todas las maletas y toda la mercancía, eso ya lo vimos fue en la perspectiva de la cámara. Las personas cogen hacia una calle como tipo escaleras hacia abajo”, añadió el joven.

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Durante el atraco, el joven pidió que le devolvieran las llaves de la casa, por lo que los hombres le tiran las llaves de la casa y también las de la moto lejos, impidiendo que el pueda perseguirlos. Además de recibir una amenaza.

“Y me amenazan obviamente diciéndome que pues si volteo a verlos o si me voy detrás de ellos, pues me matan”.

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Después de esto, Camilo se dirigió al CAI más cercano. El joven con miedo de que su negocio de tecnología y los datos sensibles a los que los hombres podrían acceder a través de su teléfono, recupera en primer lugar su línea telefónica y un celular.

De modo que en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación (URI), el joven comenzó a recibir mensajes de transferencias realizadas con sus cuentas bancarias. Ya que antes de quitarle el celular le pidieron el código del celular, y posiblemente generaron un desbloqueo facial, con lo que accedieron a todas las cuentas.

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La suma del robo físico y el digital es alrededor de 40.000 millones de pesos, 22.000 millones corresponden a las cámaras, drones y material tecnológico, mientras que los 15.000 millones restantes pertenecen a los extractos y movimientos efectuados con los datos de Camilo y sus cuentas de trabajo.

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