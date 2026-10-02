Bogotá finalizó el mes de septiembre con la cifra más baja de homicidios en 24 años

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo confirmó que el mes de septiembre que acaba de terminar se presentaron 73 homicidios, 11 menos que en 2025. Lo que calificó como el “mejor septiembre en 24 años”, ya que significa una reducción del 13%.

Otro de los puntos que se destaca es la reducción de este delito en la localidad de Ciudad Bolívar que alcanza el 23,5%.

Secretaría de Seguridad Ampliar Secretaría de Seguridad Cerrar

De acuerdo con las cifras, en 12 localidades el homicidio no está aumentando, mientras que en otras seis mantienen la mira de las autoridades. Se está hablando de localidades como Bosa que, aunque tiene una reducción de 9%, es una de las más álgidas en su comportamiento, seguida de Los Mártires, Santa Fe, y Rafael Uribe Uribe.

Nuevas capacidades para la ciudad

Para tener estos resultados, uno de los ejemplos más visibles de esa transformación es el C4, que en una década pasó a convertirse en uno de los principales centros de coordinación de emergencias de Bogotá.

Hoy cuenta con 14.000 cámaras, 15.000 radios y herramientas para la Línea 123 como videollamadas, chat silencioso y georreferenciación, capacidades que permiten mejorar la atención de las emergencias y la coordinación entre las entidades que responden a ellas.