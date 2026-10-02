Frustran fleteo en Teusaquillo: delincuentes intentaron robar 30 millones de pesos a un adulto mayor

Los hechos se presentaron en la localidad de Teusaquillo, en el sector de Salitre Greco, luego de que la víctima realizara el retiro de 30 millones de pesos de una entidad bancaria y en el trayecto a su vivienda, fuera abordada por los presuntos delincuentes.

Los hombres en motocicleta intentaron despojarlo del dinero; sin embargo, un uniformado que se desplazaba en un vehículo institucional se percató de lo sucedido y reaccionó de inmediato para interceptarlos.

Al notar la presencia policial, los presuntos delincuentes intentaron huir, pero gracias al apoyo de otras patrullas de vigilancia y de la comunidad, se logró la captura de dos personas.

Durante el procedimiento se les incautaron dos armas traumáticas con las que habrían intimidado a la víctima.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por el delito de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.