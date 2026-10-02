Alcaldía anuncia intervención de climatización en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

La climatización será una de las primeras intervenciones que adelantará la Alcaldía de Barranquilla en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, ante las altas temperaturas que se presentan en algunas zonas de la terminal.

Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, explicó que ya se adelantan las primeras acciones para atender esta situación y que se instalarán equipos de aire acondicionado de manera provisional mientras se construye una solución definitiva.

“Consideramos que es el primer hito en el que tenemos que enfocarnos”, afirmó Aljure durante un recorrido por el aeropuerto.

La funcionaria señaló que uno de los puntos críticos está después de los escáneres, donde, según explicó, los pasajeros se encuentran con altas temperaturas.

“Cuando usted llega acá y hace todo el tránsito luego de los escáner, encuentra un calor impresionante ahí”, dijo.

Aljure indicó que el proceso también requiere atender algunos asuntos relacionados con la infraestructura eléctrica del aeropuerto, por lo que estos trabajos deberán avanzar de manera paralela a las acciones de climatización.

“Ya estamos con el equipo de aires acondicionados donde vamos a empezar a colocar unos aires de manera provisional mientras hacemos o construimos la solución definitiva”, explicó.

Salas 9 y 10, entre las primeras intervenciones

Entre las zonas identificadas con problemas de climatización también están las salas 9 y 10. De acuerdo con la gerente de Ciudad, la administración espera que las primeras acciones puedan comenzar durante esta semana y que los usuarios empiecen a observar resultados en el corto plazo.

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El recorrido realizado por Aljure incluyó además la revisión de otras necesidades de la terminal. La funcionaria señaló que se identificaron 20 baterías de baños que requieren intervención y mencionó la necesidad de mejorar las condiciones de aseo y los olores.

“Se necesita mucho más aseo, se necesita muchos mejores olores”, manifestó.

Durante la visita al aeropuerto, la gerente de Ciudad también aseguró que la administración escuchó a los usuarios para conocer sus principales necesidades.

“Aquí hemos estado desde la mañana escuchando a los usuarios también cuáles son sus necesidades”, señaló.

Mejoras en el área internacional y tecnología Biomig

Las intervenciones también contemplan el área internacional del aeropuerto. Aljure aseguró que se trabaja en mejoras para la experiencia de los viajeros, entre ellas una mejor climatización y adecuaciones en el corredor estéril.

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“Próximamente también la experiencia del usuario internacional va a cambiar ostensiblemente con el corredor estéril, con una mejor climatización”, afirmó.

La funcionaria indicó que en esta zona se está trabajando con una capacidad de climatización de 157 toneladas y mencionó intervenciones en las salas 2 y 3, además de la zona de inmigración.

En este último punto, la Alcaldía también adelanta conversaciones con Migración Colombia para incorporar tecnología Biomig en los procesos de ingreso al país.

“Estamos también hablando con la gente de inmigración Colombia para que nos coloque unos Biomig y bueno, estamos dándola toda para que esto sea una experiencia maravillosa para nuestra gente y para que nuestro aeropuerto vuele a la altura de Barranquilla”, señaló Aljure.

Paneles solares y una terminal más sostenible

Dentro de los planes de mediano y largo plazo, la administración distrital también plantea convertir el aeropuerto en una infraestructura más sostenible.

Aljure anunció la instalación de paneles solares, además de mayor arborización y obras de embellecimiento en los alrededores de la terminal.

“También queremos hacer un aeropuerto muy sostenible. Vamos a colocarle panelería solar. Vamos a colocarle más arborización, un embellecimiento en los alrededores”, afirmó.

La funcionaria agregó que la intención es que las intervenciones permitan mejorar integralmente las condiciones del aeropuerto.

“Bueno, que esto sea de verdad espectacular”, expresó.

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