Juez ordena detención domiciliaria a funcionaria del CTI acusada por el homicidio de su esposo

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a la funcionaria del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Chirley Mildred Hernández Rojas, señalada de estar presuntamente involucrada en la muerte de su compañero sentimental, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, funcionario del Tribunal Superior de Barranquilla, ocurrida el pasado 21 de marzo en el barrio Boston.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos las autoridades fueron alertadas sobre la presencia del cuerpo sin vida de un hombre dentro de un inmueble. La víctima presentaba cuatro heridas ocasionadas con arma de fuego.

La funcionaria manifestó inicialmente que se encontraba en otra habitación de la vivienda cuando escuchó varias detonaciones y que, al acudir al lugar, encontró a su compañero sentimental sin signos vitales. En la escena fueron halladas un arma de fuego y cinco vainillas.

Lea también: Barranquilla estrena vuelo directo a Fort Lauderdale

Sin embargo, las labores investigativas, el análisis de los elementos materiales probatorios y la evidencia física, además de los estudios forenses realizados a partir de la trayectoria de los proyectiles, permitieron establecer para la Fiscalía que no se habría tratado de un suicidio, sino de una muerte violenta que presuntamente habría sido ocasionada por la mujer.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Atlántico le imputó los delitos de homicidio con circunstancia de agravación punitiva y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Durante las audiencias, Hernández Rojas no aceptó los cargos. El juez de control de garantías impuso en su contra una medida de aseguramiento en su lugar de domicilio.