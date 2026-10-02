Sergio George destaca el talento colombiano y revela planes con J Balvin y Maluma

El productor discográfico y pianista estadounidense Sergio George se encuentra en Barranquilla, participando en el Barranquilla Big Band Fest, escenario en el que destacó el talento colombiano y recordó algunos de los momentos que han marcado su trayectoria musical.

George se refirió a su participación en el festival y calificó la noche del jueves como “espectacular” e “inesperada”.

“Yo creo que voy a tener que ser el padrino del Big Band”, dijo el productor, quien señaló que fueron “éxitos rotundos” en la jornada anterior.

Más información Fin de semana con mucha música en Barranquilla con el Big Band Fest

También destacó su participación con Andrés Cepeda y el repertorio presentado, en el que estuvo “Colombia, tierra querida, un tema icónico de Colombia con Big Band”.

“Era como un Jump Session anoche en la tarima. Espectacular, una noche inesperada. Yo sabía que iba a salir bien, pero salió mejor de lo que esperaba”, afirmó.

Sergio George y su vínculo con Colombia

El productor aseguró que el talento colombiano no lo sorprende y recordó su relación con el país desde hace varias décadas.

“Estoy viviendo en Colombia desde el año 79. Viví aquí en 87. Luego tuve apartamento en Medellín en el 2018”, relató.

George recordó que, después de regresar a Estados Unidos en 1988, le dijo a varias personas: “ojo con Colombia”.

“Colombia es un país que va a ser un poder musical. Y aquí estamos”, manifestó.

Más información Llega la campaña Vamos Pa’lante 2026 para evitar que jóvenes universitarios abandonen sus carreras

Sobre su trayectoria junto a grandes figuras de la música, mencionó a Celia Cruz, Tito Puente, Marc Anthony y Tito Nieves. “Una bendición”, expresó al recordar esas colaboraciones y agradeció la confianza que depositaron en él.

También destacó especialmente a Tito Nieves, quien, según relató, fue “el primero que me dio un chance” en 1987. “Y salió la canción Sonámbulo con él en 88. Y ahí fue que comenzó mi carrera”, recordó.

Posibles trabajos con J Balvin y Maluma

Al hablar sobre artistas colombianos, George mencionó a Maluma y contó que ha hablado con J Balvin para realizar una colaboración.

“Pero recién Maluma. Hablé con J Balvin para hacer algo juntos. Estamos en eso ahora. A ver si conseguimos la canción correcta”, dijo.

Además, mencionó a Juanes, quien participó en la guitarra en su último disco: “Me encantaría que esta vez cantara”.

Al ser consultado por otros artistas con los que le gustaría trabajar, respondió: “J Balvin, Shakira, sin duda. Esos tres”.