Fin de semana con mucha música en Barranquilla con el Big Band Fest

Barranquilla vivirá este viernes, sábado y domingo una programación especial del Barranquilla Big Band Fest, con conciertos gratuitos, presentaciones de reconocidos artistas y espacios académicos alrededor de la música.

La agenda comenzará este viernes 2 de octubre, con actividades desde la mañana en la Fábrica de Cultura, donde se desarrollarán masterclasses y conversatorios. A las 9:00 a. m. estará Nicolás Tovar con la charla “Evolución de las producciones musicales”. Luego, Sergio George participará en el espacio “La música sin fronteras: visión, liderazgo y el camino hacia el éxito”, mientras que Claudia Palacios estará en la conversación “Mujeres que transforman la música”.

En la noche, desde las 7:00 p. m., la Plaza de San Nicolás será escenario de una jornada gratuita con las presentaciones de Anita, Cimarrón, acompañada por Kike Purizaga Big Band, y Jorge Celedón, junto a Cali Big Band.

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La programación continuará el sábado 3 de octubre, también en la Plaza de San Nicolás. Desde las 6:00 p. m., se presentarán Pacífico Big Band FEM, bajo la dirección de Lizzana Herrera, y Karen Lizarazo, acompañada por Casablanca Big Band y bajo la dirección musical de Rafael Sandoval.

El fin de semana cerrará con el gran cierre en la Cancha La Magdalena, con entrada gratuita. Allí estarán Aymée Nuviola, junto a Pachalo’s Big Band y bajo la dirección de Rafael Gavilán, y Yuri Buenaventura, acompañado por su Big Band y bajo la dirección de Andrés Gómez.

La programación hace parte de Barranquilla Grande Big Band Fest, una iniciativa que combina conciertos con espacios de formación, masterclasses y conversaciones con artistas y profesionales de la industria musical.