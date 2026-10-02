Fin de semana con mucha música en Barranquilla con el Big Band Fest
Entre los artistas que harán parte de la programación están Jorge Celedón, Yuri Buenaventura, Aymée Nuviola, Karen Lizarazo, Cimarrón y Sergio George
Barranquilla vivirá este viernes, sábado y domingo una programación especial del Barranquilla Big Band Fest, con conciertos gratuitos, presentaciones de reconocidos artistas y espacios académicos alrededor de la música.
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La agenda comenzará este viernes 2 de octubre, con actividades desde la mañana en la Fábrica de Cultura, donde se desarrollarán masterclasses y conversatorios. A las 9:00 a. m. estará Nicolás Tovar con la charla “Evolución de las producciones musicales”. Luego, Sergio George participará en el espacio “La música sin fronteras: visión, liderazgo y el camino hacia el éxito”, mientras que Claudia Palacios estará en la conversación “Mujeres que transforman la música”.
En la noche, desde las 7:00 p. m., la Plaza de San Nicolás será escenario de una jornada gratuita con las presentaciones de Anita, Cimarrón, acompañada por Kike Purizaga Big Band, y Jorge Celedón, junto a Cali Big Band.
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La programación continuará el sábado 3 de octubre, también en la Plaza de San Nicolás. Desde las 6:00 p. m., se presentarán Pacífico Big Band FEM, bajo la dirección de Lizzana Herrera, y Karen Lizarazo, acompañada por Casablanca Big Band y bajo la dirección musical de Rafael Sandoval.
El fin de semana cerrará con el gran cierre en la Cancha La Magdalena, con entrada gratuita. Allí estarán Aymée Nuviola, junto a Pachalo’s Big Band y bajo la dirección de Rafael Gavilán, y Yuri Buenaventura, acompañado por su Big Band y bajo la dirección de Andrés Gómez.
La programación hace parte de Barranquilla Grande Big Band Fest, una iniciativa que combina conciertos con espacios de formación, masterclasses y conversaciones con artistas y profesionales de la industria musical.