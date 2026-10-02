Barranquilla estrena vuelo directo a Fort Lauderdale

Barranquilla fortalece su conexión internacional con el inicio de la nueva ruta directa de JetBlue hacia Fort Lauderdale-Hollywood, en Estados Unidos. El servicio comenzó este 1.º de octubre desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz, con una frecuencia diaria y aeronaves Airbus A320 con capacidad para cerca de 160 pasajeros.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó la llegada de la aerolínea y aseguró que la nueva ruta representa una señal de confianza en el potencial de Barranquilla y el departamento.

“Cada nueva operación amplía las opciones de viaje para las familias, facilita los negocios y crea oportunidades para que más visitantes conozcan nuestros destinos”, afirmó.

Con esta conexión, Barranquilla se convierte en el tercer destino de JetBlue en Colombia, después de Cartagena y Medellín. Andrés Granja, gerente general de JetBlue Ecuador, señaló que la compañía lleva más de 17 años operando en Colombia y destacó que Barranquilla se suma a su estrategia de crecimiento en el país.

La aerolínea refuerza el “gran momento que vivimos”

La secretaria de Desarrollo Económico del Atlántico, Marisabella Romero, indicó que la nueva ruta no solo amplía las opciones de viaje hacia el sur de Florida, sino que también puede fortalecer los vínculos económicos y culturales. La conexión busca facilitar el intercambio turístico y comercial entre Barranquilla y Estados Unidos.

Por su parte, el subsecretario de Turismo del Atlántico, Jaime Alfaro, resaltó que la llegada de JetBlue refuerza el posicionamiento de Barranquilla como destino internacional. “Es muy importante para nosotros contar por primera vez con JetBlue en el territorio, porque refuerza el gran momento que estamos viviendo como destino”, afirmó.

JetBlue informó que los vuelos contarán con servicios como Wi-Fi gratuito, entretenimiento a bordo, refrigerios y bebidas de cortesía. Para el lanzamiento, la aerolínea anunció tarifas desde 134 dólares por trayecto en la categoría Main y desde 234 dólares en EvenMore.