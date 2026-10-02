Invías estudia cambiar valorización por plusvalía para financiar obras

El Instituto Nacional de Vías, Invías, analiza un cambio en el esquema de valorización de predios a uno de plusvalía para financiar las necesidades de infraestructura vial, de manera que el efecto sobre los predios quede registrado y pueda hacerse efectivo cuando estos sean vendidos.

El cuestionado proyecto de valorización del Gobierno anterior buscaba recaudar al menos 1,2 billones con un único cobro a 141 mil predios vecinos a la vía al mar y circunvalar de la prosperidad.

El actual Gobierno plantea que el tributo se pague únicamente si el propietario vende el inmueble.

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“Lo que vamos a tratar de hacer es cambiar el esquema de valorización a un esquema de plusvalía para que la afectación de los predios quede registrada y que una vez la venta de los predios sea efectiva pueda pagar un valor significativo para el Invías, pero no para el propietario, que no sea confiscatorio”, explicó el director de la entidad, Juan Camilo Ostos.

Según el director del Invías, esta alternativa permitiría generar recursos adicionales para contribuir al mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura vial, sin que el propietario tenga que asumir inmediatamente el pago.

Meisel pide claridad sobre tasa y cálculo

Frente a la propuesta, el senador Carlos Meisel pidió conocer cuál sería la tasa que se aplicaría y, especialmente, cuál sería el valor base que se utilizaría para determinar el incremento del precio del inmueble y calcular el eventual cobro.

“Sobre todo cuál va a ser el precio base del valor del inmueble para poder calcular el incremento. Eso en ninguna de las dos posiciones se tiene claro”, señaló.

El senador destacó que, a diferencia de la valorización, la propuesta conocida ahora plantea que el pago se produzca cuando el propietario venda el inmueble y obtenga un beneficio económico.

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“Esto parece tener una intención muy distinta a la valorización que logramos tumbar en el gobierno anterior”, sostuvo el senador.

Según Meisel, uno de los principales cuestionamientos al esquema anterior que se quería implementar en el Atlántico y Bolívar, era que no tenía en cuenta la situación económica de los propietarios y establecía cobros que, en su opinión, podían superar su capacidad de pago.

“Nosotros no estamos en contra de que la gente pague impuestos y que contribuya. Lo que sí queremos saber es cómo lo van a hacer”, afirmó.

Meisel agregó que esperará a conocer la resolución y sus alcances antes de fijar una posición definitiva.

Invías identifica bienes ociosos por $25 billones

Otra de las alternativas planteadas por el director del Invías está relacionada con los bienes que permanecen bajo administración del instituto y que no están siendo aprovechados.

Ostos señaló que el Invías estima en aproximadamente $25 billones el valor de sus bienes ociosos en todo el país, correspondientes a cerca de 922 predios.

Entre ellos mencionó un terreno de aproximadamente ocho hectáreas ubicado en el occidente de Bogotá, en una de las zonas que, según explicó, registra altos niveles de valorización.

La intención sería buscar mecanismos que permitan convertir parte de esos activos en una fuente de recursos para financiar las necesidades de infraestructura vial.