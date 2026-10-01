“Barranquilla asumirá temporalmente determinadas funciones sobre el terminal”: De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella puso sobre la mesa la necesidad de que el aeropuerto Ernesto Cortissoz avance al ritmo de Barranquilla, durante la firma del convenio entre el Gobierno Nacional y el Distrito para trabajar en la modernización de la terminal aérea.

El mandatario destacó la importancia del aeropuerto para el desarrollo de la ciudad y de la región Caribe, al tiempo que se refirió a los recursos que aportará el Distrito y a los resultados que espera ver en los próximos meses.

“Es mucho más que una simple terminal aérea, esta es una obra estratégica para el desarrollo, para el progreso y para la consecución de la Patria Milano”, afirmó.

Un aeropuerto acorde con Barranquilla

De la Espriella señaló que el funcionamiento del Ernesto Cortissoz tiene relación directa con la capacidad del Atlántico y el Caribe para desarrollar actividades económicas y conectarse con otros lugares del mundo.

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“Del funcionamiento correcto de este aeropuerto estratégico depende también la facilidad con la cual el Atlántico y el Caribe hacen negocios, organizan grandes eventos y se relacionan con el resto del mundo”, manifestó.

El presidente sostuvo que la Nación y el Distrito unirán recursos, experiencia y capacidad de gestión para acelerar las intervenciones en la terminal.

“Barranquilla aporta resultados, cosas que mostrar, y la Nación aporta infraestructura que necesita avanzar”, dijo.

También explicó que el aeropuerto continuará siendo de la Nación y que la Aeronáutica Civil conservará sus competencias sobre la pista, la navegación aérea, la seguridad operacional y otros asuntos relacionados con sus funciones.

Los $40 mil millones que aportará el Distrito

Uno de los puntos centrales del convenio es el aporte de $40 mil millones por parte del Distrito de Barranquilla para atender necesidades del aeropuerto.

“El Distrito, como ya lo señaló el señor alcalde (Alejandro Char), aportará 40 mil millones de pesos para invertir aquí y atender necesidades que llevan muchísimo tiempo insatisfechas”, señaló De la Espriella.

Frente a estos recursos, el presidente hizo una petición concreta: que la inversión se traduzca en obras que puedan ser percibidas por quienes utilizan y trabajan en la terminal.

“Respecto de esos recursos, tengo una exigencia, necesito que se conviertan rápidamente en resultados, que puedan ver los pasajeros y sentir todos estos trabajadores que son el alma de este aeropuerto”, afirmó.

Y agregó: “Dentro de unos pocos meses tenemos que estar inaugurando las obras, como nos gusta, querido alcalde”.

Climatización y equipos, entre los pendientes

Durante su intervención, De la Espriella también se refirió a problemas que todavía persisten en la terminal, entre ellos trabajos pendientes, dificultades de climatización y equipos que, según afirmó, no han cumplido la función para la cual fueron adquiridos.

“Todavía existen trabajos pendientes, problemas de climatización y equipos que no han cumplido la función para la cual fueron adquiridos. Eso no es aceptable en el gobierno del Tigre”, aseguró.

El presidente cuestionó además que un equipo adquirido por el Estado pueda permanecer durante años sin prestar el servicio esperado.

“Si el Estado compra un equipo y cuatro años después continúa guardado o sin prestar el servicio esperado, entonces el problema es de gestión y de negligencia y debe ser corregido como lo estamos haciendo hoy”, manifestó.

El llamado también es por los trabajadores

De la Espriella dedicó parte de su discurso a quienes trabajan diariamente en el aeropuerto, entre ellos taxistas, maleteros y personal de servicios generales.

“Ellos han soportado durante años las mismas incomodidades que padecen los pasajeros, pero durante jornadas completas, durante todo un día”, señaló.

Por eso, sostuvo que las intervenciones que se realicen en el Ernesto Cortissoz deben representar mejoras tanto para los viajeros como para quienes desarrollan allí sus labores.

“Los cambios que hagamos aquí, querido alcalde, tienen que significar mejores condiciones para todos los trabajadores y colaboradores del Ernesto Cortissoz”, afirmó.

Al cierre de su intervención, el presidente resumió la expectativa frente a la modernización de la terminal: “Una terminal no se mide únicamente por sus salas o por sus equipos, también se mide por las condiciones que le entrega a los pasajeros y a sus trabajadores y estoy seguro que eso se va a reivindicar”.