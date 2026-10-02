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02 oct 2026 Actualizado 01:43

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Barranquilla

De la Espriella estará en la final de la Copa Sudamericana y reapertura del Metropolitano

El anuncio lo hizo el alcalde Alejandro Char. La final será el 21 de noviembre.

Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Alcaldía.

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El presidente Abelardo De la Espriella estará en la final de la Copa Sudamericana en el marco de la reapertura del Estadio Metropolitano.

El anuncio lo hizo el alcalde Alejandro Char durante el evento de la firma del convenio para la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz. El mandatario del país estará el próximo 21 de noviembre cuando se desarrolle este evento futbolístico.

Hay que recordar que la final de esta versión de la final Copa Sudamericana se la disputan Boca Juniors, Vasco Da Gama, Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

Cabe recordar que, con la reapertura del Estadio Metropolitano, el coloso de la Ciudadela tendrá la capacidad de hasta 65.000 sillas.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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