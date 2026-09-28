“Nuestra meta es llegar a 4 millones de pasajeros movilizados en el Cortissoz”: Aljure

Gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla. Foto: Caracol Radio.

El aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz tiene como meta alcanzar entre 3,8 y 4 millones de pasajeros este año, según afirmó Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, durante el Intercambio para la Competitividad de las Américas (ACE Barranquilla 2026).

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“Nuestro aeropuerto hoy tiene capacidad para seguir creciendo. Nuestro proyecto, nuestra meta es que podamos llegar este año entre 3.800.000 pasajeros a 4.000.000”, dijo la funcionaria.

Aljure destacó las conexiones aéreas que actualmente tiene Barranquilla con Miami, Fort Lauderdale, Aruba, Curazao, Balboa y Ciudad de Panamá.

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Sobre la conexión con Madrid, señaló que “Barranquilla no tenía este tipo de conexión con Europa” y sostuvo que esta ruta está acercando a la ciudad “muchísimo al mundo europeo”. Agregó que buscan que los viajeros conozcan la ciudad, asistan a su Carnaval y lleguen a Barranquilla para hacer negocios.

Atracción de turismo

Durante su intervención, también resaltó la importancia del Carnaval de Barranquilla como parte del posicionamiento de la ciudad. Según Aljure, el evento genera más de 175 mil empleos, tiene un impacto en la economía de más de 800 mil millones de pesos durante los cuatro días y alcanza más de 700 millones de visualizaciones.

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“Hoy estamos prácticamente compitiendo con el Carnaval de Río de Janeiro”, afirmó. La funcionaria también mencionó las cinco zonas portuarias, 30 parques industriales, 20 centros empresariales, el Centro de Eventos y Exposiciones Puerta de Oro, 17 escenarios deportivos y 200 hoteles con más de 10.000 camas.