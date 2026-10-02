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02 oct 2026 Actualizado 01:48

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Barranquilla

“Los que le hacen daño a Soledad van a saber lo duro que muerde ‘El Tigre’”: De la Espriella

La advertencia del mandatario del país se hizo en el marco del convenio para las obras de modernización del aeropuerto Cortissoz.

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Durante la firma de convenio para la modernización del Cortissoz, el presidente Abelardo De la Espriella lanzó un “dardo” contra la corrupción en el municipio de Soledad.

“Vamos con toda por Soledad. Los que le hacen daño a Soledad van a saber lo duro que muerde ‘El Tigre’”, dijo.

El presidente Abelardo De la Espriella indicó que el aeropuerto Ernesto Cortissoz no solo brinda servicio a Barranquilla, sino que es un activo estratégico también para el municipio de Soledad.

Sostuvo que muchas familias soledeñas dependen de esta terminal aérea.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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