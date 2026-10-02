“Los que le hacen daño a Soledad van a saber lo duro que muerde ‘El Tigre’”: De la Espriella

Durante la firma de convenio para la modernización del Cortissoz, el presidente Abelardo De la Espriella lanzó un “dardo” contra la corrupción en el municipio de Soledad.

“Vamos con toda por Soledad. Los que le hacen daño a Soledad van a saber lo duro que muerde ‘El Tigre’”, dijo.

El presidente Abelardo De la Espriella indicó que el aeropuerto Ernesto Cortissoz no solo brinda servicio a Barranquilla, sino que es un activo estratégico también para el municipio de Soledad.

Sostuvo que muchas familias soledeñas dependen de esta terminal aérea.