Seguridad alimentaria en riesgo en la región por culpa del fenómeno del niño

Preocupación por intensa sequía en algunos municipios de Norte de Santander /Foto Redes Sociales / Drbouz

Norte de Santander

El descenso en las fuentes hídricas de la región, el intenso verano que viene azotando al departamento comenzó a generar alertas en los cultivos que se generan en varios municipios de esta región.

La situación más preocupante hoy es la Provincia de Ocaña donde la sequía ha traído consigo la destrucción de cultivos, consecuencia de ello ha colocado a los productores en aprietos con el sistema financiero que los venía apoyando.

El alcalde de Ocaña Emiro Quintero ha advertido que la situación es compleja y tiende a complicarse colocando en riesgo la seguridad alimentaria en varios municipios.

“Nosotros hemos hecho un llamado al gobierno nacional, al ministerio de agricultura para que se analice la situación y se contemple la revisión de los créditos de los campesinos que hoy no tienen como responder por culpa del verano que acabo con varios cultivos” dijo el mandatario.

Municipios como Ocaña, La Playa de Belén, Bucarasica, son los primeros en llamar la atención por lo que viene ocurriendo en sus fuentes hidrícas.