Familia de líder comunal de Tibú pide su liberación tras cuatro meses de secuestro
Se trata de José Richard Velázquez Triana, presidente de la JAC de la vereda La Selva.
Norte de Santander
Desde el pasado 29 de mayo del presente año, la familia de José Richard Velázquez Triana, líder comunal en zona rural de Tibú, claman por su pronto regreso a casa.
Velázquez Triana, quien es presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Selva, ubicada en el corregimiento Campo Dos, jurisdicción del municipio de Tibú, en Norte de Santander, fue secuestrado en zona rural de Sardinata, hasta donde se desplazó para atender un presunto llamado del ELN. Desde entonces se desconoce su paradero.
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Familia pide al ELN la liberación del líder comunal
Yumari Velázquez Triana, hermana de José Richard, a través de un video dirigió un mensaje al ELN para solicitar la liberación del líder comunal.
“Por favor, liberen a mi hermano”, expresó la mujer, quien aseguró que José Richard es un campesino trabajador y dedicado a su familia.
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Agregó que desde la desaparición del líder comunal, su familia, principalmente esposa e hijos, han vivido un calvario al no saber nada de su paradero.
“Mi hermano tiene una familia, tiene unos hijos, tiene una esposa, tiene unos hermanos, que desde el día de su retención estamos sufriendo”.
Su esposa e hijo también pidieron su regreso
En el mismo video la esposa de José Richard hizo un llamado a quienes tengan bajo su poder al líder comunal. La mujer asegura que durante los últimos cuatro meses no ha tenido información alguna sobre su esposo.
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“Ya se cumplen cuatro meses de su retención y no sabemos nada de él. Las personas que lo tienen retenido, le den pronta liberación y pueda regresar a su casa con su familia”, expresó la mujer, quien tiene en sus piernas a un menor de edad, que también clama por libertad de su padre. “Lo extraño mucho, lo necesito aquí”.
La familia continúa a la espera de información sobre el estado y paradero de José Richard Velázquez Triana.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...