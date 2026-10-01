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01 oct 2026 Actualizado 18:20

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Pico y placa en Bogotá octubre 2026: Así será la rotación del 1 al 31 con horarios y restricciones

Este es el calendario de pico y placa para vehículos particulares que aplicará durante todo octubre en Bogotá.

Pico y placa en Bogotá octubre 2026: Así será la rotación del 1 al 31 con horarios y restricciones. Getty Images

Pico y placa en Bogotá octubre 2026: Así será la rotación del 1 al 31 con horarios y restricciones. Getty Images

Pico y placa en Bogotá octubre 2026: Así será la rotación del 1 al 31 con horarios y restricciones. Getty Images
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La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) presentó el calendario oficial para la medida de pico y placa para vehículos particulares que aplicará del primero al 31 de octubre de 2026 en las vías de la capital del país.

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Tenga en cuenta que el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá rige de lunes a viernes, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Incumplir con la restricción conlleva una infracción C14 con una multa de $633.200 y la posibilidad de ser llevado a patios, con los gastos adicionales que esto conlleva.

Pico y placa del primero al 31 de octubre de 2026 en Bogotá

El pico y placa del primero al 31 de octubre de 2026 en Bogotá funcionará de la siguiente manera:

  • En días impares podrán circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • En días pares podrán circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

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En ese orden de ideas, el calendario completo del pico y placa en Bogotá para octubre quedó así, con las placas que pueden circular por día:

  • Jueves 1 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 2 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 3 de octubre: no aplica.
  • Domingo 4 de octubre: no aplica.
  • Lunes 5 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 6 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 7 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 8 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 9 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 10 de octubre: no aplica. 
  • Domingo 11 de octubre: no aplica. 
  • Lunes festivo 12 de octubre: Pico y placa regional.
  • Martes 13 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 14 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 15 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 16 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 17 de octubre: no aplica. 
  • Domingo 18 de octubre: no aplica. 
  • Lunes 19 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 20 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 21 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 22 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 23 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 24 de octubre: no aplica. 
  • Domingo 25 de octubre: no aplica.
  • Lunes 26 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Martes 27 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Miércoles 28 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Jueves 29 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Viernes 30 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Sábado 31 de octubre: no aplica. 

¿Cómo será el pico y placa regional en octubre?

Octubre de 2026 en Colombia tendrá un puente festivo el lunes 12, correspondiente al Día de la Diversidad Étnica y Cultural (antes conocido como Día de la Raza). Para dicha jornada, como es habitual, se activará el pico y placa regional en los diferentes corredores de acceso a la ciudad, así:

  • Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m.: solo podrán ingresar los carros particulares con placa finalizada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
  • Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.: Ingreso exclusivamente para carros con placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9. 

Cabe recordar que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin ningún tipo de restricción.

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