Pico y placa en Bogotá octubre 2026: Así será la rotación del 1 al 31 con horarios y restricciones. Getty Images

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) presentó el calendario oficial para la medida de pico y placa para vehículos particulares que aplicará del primero al 31 de octubre de 2026 en las vías de la capital del país.

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Tenga en cuenta que el pico y placa para vehículos particulares en Bogotá rige de lunes a viernes, entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Incumplir con la restricción conlleva una infracción C14 con una multa de $633.200 y la posibilidad de ser llevado a patios, con los gastos adicionales que esto conlleva.

Pico y placa del primero al 31 de octubre de 2026 en Bogotá

El pico y placa del primero al 31 de octubre de 2026 en Bogotá funcionará de la siguiente manera:

En días impares podrán circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

podrán circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5. En días pares podrán circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

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En ese orden de ideas, el calendario completo del pico y placa en Bogotá para octubre quedó así, con las placas que pueden circular por día:

Jueves 1 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 2 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 3 de octubre: no aplica.

Domingo 4 de octubre: no aplica.

Lunes 5 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 6 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 7 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 8 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 9 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 10 de octubre: no aplica.

Domingo 11 de octubre: no aplica.

Lunes festivo 12 de octubre: Pico y placa regional.

Martes 13 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 14 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 15 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 16 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 17 de octubre: no aplica.

Domingo 18 de octubre: no aplica.

Lunes 19 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 20 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 21 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 22 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 23 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 24 de octubre: no aplica.

Domingo 25 de octubre: no aplica.

Lunes 26 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 27 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 28 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29 de octubre: 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 30 de octubre: 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 31 de octubre: no aplica.

¿Cómo será el pico y placa regional en octubre?

Octubre de 2026 en Colombia tendrá un puente festivo el lunes 12, correspondiente al Día de la Diversidad Étnica y Cultural (antes conocido como Día de la Raza). Para dicha jornada, como es habitual, se activará el pico y placa regional en los diferentes corredores de acceso a la ciudad, así:

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m.: solo podrán ingresar los carros particulares con placa finalizada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

solo podrán ingresar los carros particulares con placa finalizada en número par: 0, 2, 4, 6 y 8. Desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.: Ingreso exclusivamente para carros con placa impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Cabe recordar que antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin ningún tipo de restricción.

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