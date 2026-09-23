Calendario con festivos de octubre, noviembre y diciembre 2026: ¿cuántos quedan y qué días caen?

En 2026, con la oficialización de la celebración religiosa de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Colombia se mantiene como uno de los países que más días festivos tiene en su calendario en todo el mundo. De acuerdo con datos del PEW Center, Colombia está este año por encima del promedio global de 13 días festivos (entre 190 países).

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Colombia también destaca por la cantidad de festivos en el contexto de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), siendo el que tiene más festivos entre los 38 miembros y superando en Suramérica a Chile y Argentina.

¿Por qué hay tantos festivos en Colombia?

En Colombia, la cantidad de festivos oficiales que incluyen desde celebraciones religiosas hasta festividades patrias y días de conmemoración cívica se ve acentuada por efecto de la Ley Emiliani.

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Esta norma establece que, para estimular el bienestar y el descanso de los trabajadores en Colombia, los festivos que no tienen fecha inamovible y caigan entre martes y sábado sean trasladados al lunes siguiente, formándose así los puentes festivos o fines de semana largos.

¿Cuántos festivos quedan en Colombia en 2026?

Septiembre es uno de los pocos meses que no tienen ningún festivo en 2026 en Colombia; sin embargo, para los últimos tres meses del año, octubre, noviembre y diciembre, el calendario incluye cinco festivos, entre los que se cuentan algunas celebraciones muy esperadas.

Estos son los festivos que quedan en Colombia en 2026:

Octubre (un festivo)

Lunes 12 de octubre: Antes llamado ‘Día de la Raza’ y rebautizado como Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana, se celebra el 12 de octubre y en 2026 cae un lunes.

Noviembre (dos festivos)

Lunes 2 de noviembre: Día de Todos los Santos, se celebra originalmente el primero de noviembre.

Día de Todos los Santos, se celebra originalmente el primero de noviembre. Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena, se traslada al primer lunes después del 11 de noviembre, su fecha oficial.

Diciembre (dos festivos)

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción, de las pocas festividades religiosas con fecha fija.

Día de la Inmaculada Concepción, de las pocas festividades religiosas con fecha fija. Viernes 25 de diciembre: Navidad, también fecha fija.

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