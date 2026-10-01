Incautan más de 140 paquetes de marihuana en la vía Bogotá- Villavicencio

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey confirmó un nuevo golpe a la producción y comercialización de narcóticos en el departamento. Los hechos se presentaron en la vía Bogotá–Villavicencio, sector La Báscula, en jurisdicción de Chipaque.

“La Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca incautó 145 paquetes de marihuana que eran transportados al interior de un camión”, aseguró Rey.

Durante el procedimiento también fueron encontrados ocho radios de comunicación y fue capturada una persona que registra 31 anotaciones por diferentes conductas, entre ellas tráfico de estupefacientes, lesiones, fraude a resolución judicial y constreñimiento ilegal. El vehículo era escoltado por dos motocicletas, cuyos ocupantes huyeron al advertir la presencia de las autoridades.

“No bajaremos la guardia en las vías de Cundinamarca: mantendremos los controles para evitar que estas sustancias lleguen a las calles y terminen afectando, especialmente, a los jóvenes”, concluyó el gobernador.