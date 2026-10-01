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01 oct 2026 Actualizado 15:12

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Bogotá

Muere hombre en medio de una riña en la localidad de Rafael Uribe Uribe

Los hechos se habrían dado en medio de diferencias entre los dos hombres.

Bogotá
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En las últimas horas se presentó un enfrentamiento que cobró la vida de un hombre en la diagonal 48, con avenida Caracas, barrio San Jorge de la localidad de Rafael Uribe Uribe.

De acuerdo con el reporte de la Policía, una vez los uniformados llegaron al punto, tras ser solicitados por la línea 123, se observó a un ciudadano tendido en vía pública y a dos hombres portando un machete, quienes, al notar la presencia policial, emprendieron la huida.

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“Gracias a la reacción oportuna de los uniformados, estos fueron interceptados y reducidos a varias cuadras del sitio”, dijo Elizabeth Erazo Benavides, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Al verificar el estado de la víctima, se constató que no presentaba signos vitales. En consecuencia, se materializaron los derechos de los capturados por el presunto delito de homicidio, siendo dejados a disposición de la autoridad competente.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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